नेटफ्लिक्स घालणार धुमाकुळ; प्रोजेक्ट 2021 केली घोषणा 

मुंबई - कोरोनामुळे मनोरंजन क्षेत्रावर गंभीर संकट ओढावले होते. आता मात्र तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. याचे कारण म्हणजे जेवढ्या मोठ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म कंपन्या आहेत त्यांनी जोरदारपणे ताकद लावली आहे. जास्तीत जास्त संख्येनं प्रेक्षकांना आपलेसं करुन घेण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात व्हिडिओ कंटेट हा प्रेक्षकांसाठी खुला होणार आहे. ऑनलाईनच्या दूनियेत सर्वात मोठी असणा-या नेटफ्लिक्सनं आता 2021 प्रोजेक्टची घोषणा केली आहे. त्यामाध्यमातून वेगवेगळ्या विषयांवरील चित्रपट, माहितीपट, वेबसीरिज प्रदर्शित होणार आहे.

नेटफ्लिक्सच्या वतीनं ही मोठी मेजवानी ठरणार आहे. जी प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन करणार आहे. त्याचे झाले असे की, बुधवारी नेटफ्लिक्स इंडियानं आपले आगामी काळातील जे प्रोजेक्ट आहेत त्याविषयी माहिती सांगितली आहे. त्यात त्यांनी कुठले चित्रपट, मालिका प्रदर्शित होणार आहे त्याबद्दल प्रेक्षकांना अपडेट करण्यास सुरुवात केली आहे. चला तर मग आपणही येत्या काळात नेटफ्लिक्सच्या वतीनं कोणत्या नव्या मालिका आणि चित्रपट येणार आहे त्याची माहिती घेऊया.

— Netflix India (@NetflixIndia) March 3, 2021