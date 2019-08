किंग खान आता 'नेटफ्लिक्स'वर

'नेटफ्लिक्स'वर आता प्रत्यक्ष 'बाॅलीवुड'चा बादशाह शाहरुख खान आपल्याला दिसणार आहे. प्रेक्षकांच्या 'फेव्हरेट लिस्ट'वर असणाऱ्या 'नेटफ्लिक्स'च्या धरतीवर 'एसआरके'ची 'एंट्री' होत आहे. एक 'नेटफ्लिक्स'ची 'वेबसिरीज' घेऊन तो निर्माता म्हणुन आपल्या भेटीला येतोय.

तीन 'टीझर' झाल्यानंतर आता शाहरुख खान आपल्याला 'बार्ड आॅफ ब्लड' 'ट्रेलर'मध्ये दिसला 'रेड चिली'च्या 'सिरीज'चा नायक शाहरुख खान नसून इमरान हाशमी आहे.

Where can we sign up to get interrogated by @iamsrk? pic.twitter.com/L8vGhO5hFr

— Netflix India (@NetflixIndia) August 22, 2019