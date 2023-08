Vivek Agnihotri: सिनेमाला २७ कट ठरवणारे तुम्ही कोण? OMG 2 प्रकरणात विवेक अग्निहोत्रींचा सेन्सॉर बोर्डाला संतप्त सवाल

अक्षय कुमार आणि पंकज त्रिपाठींच्या OMG 2 सिनेमा शुक्रवारी ११ ऑगस्टला रिलीज होतोय. या सिनेमाला CBFC अर्थात सेन्सॉर बोर्डाने २७ कट सुनावले होते.

OMG 2 सिनेमाबद्दल सेन्सॉर बोर्डाने अनेक बदल सुचवले. अशातच विवेक अग्निहोत्रींनी सेन्सॉर बोर्डावर टिका केलीय. इतकंच नव्हे तर सेन्सॉर बोर्डावर बंदी घालण्याची मागणी विवेक अग्निहोत्रींनी केलीय.

(omg 2 vivek agnihotri angry on cbfc who gives 27 cuts in akshay kumar pankaj tripathi omg 2 movie)

27 कट ठरवणारे तुम्ही कोण?



'इंडिया डॉट कॉम' ला दिलेल्या मुलाखतीत विवेक अग्निहोत्रींनी OMG 2 मध्ये केलेल्या कट्सबद्दल सांगितले, अक्षयच्या भूमिकेत केलेला बदल अग्निहोत्रींना मान्य नाही. “सेन्सॉर बोर्डावर काहीही करण्यासाठी दबाव आणू नये. जे काही घडत आहे ते सामाजिक आणि धार्मिक दबावामुळे घडत आहे.

CBFC ही कमकुवत संस्था आहे, तुम्ही त्यांच्यावर दबाव आणलात की ते लगेच बदल करतील, अशी समस्या निर्माण झालीय. मला समजत नाही की चित्रपटाला इतके कट्स का मिळावेत? तब्बल 27 कट. आणि हे ठरवणारे तुम्ही कोण?'

CBFC सारखी संस्था अजिबात अस्तित्वात नसावी

द काश्मिर फाईल्स फेम विवेक अग्निहोत्री यांनीही चित्रपटांच्या सेन्सॉरशिपवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याशिवाय CBFC सारखी संस्था अजिबात अस्तित्वात नसावी, असे सांगितले. ते म्हणाले, "मी जरी CBFC चा एक भाग असलो तरीही CBFC नसावे असं मला मनापासून वाटते.

मी कोणत्याही प्रकारच्या बहिष्काराच्या आणि चित्रपटांवर बंदी घालण्याच्या विरोधात आहे. माझा भाषणस्वातंत्र्यावर विश्वास आहे. खरं तर, द्वेषयुक्त भाषणालाही परवानगी दिली पाहिजे असं मला वाटते."

प्रेक्षक बुद्धीमान आहे, त्यांना चित्रपट पाहू द्या

विवेक अग्निहोत्री शेवटी म्हणतात, "प्रेक्षक बुद्धिमान असतात. लोकांना चित्रपट पाहू द्या आणि पाहिल्यानंतर गोष्टी पचवू द्या.

सिनेमातले प्रसंग बदलून आम्ही प्रेक्षकांना अधिक सहनशील, सर्वसमावेशक आणि बुद्धिमान होण्यापासून रोखतो. चित्रपट निर्मात्याचा हेतू काय आहे हे पाहिले पाहिजे. जर हेतू योग्य असेल तर ते अशा सिनेमांंमध्ये कोणतेही बदल करु नये."