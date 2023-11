Onkar Bhojane: ओंकार भोजने हास्यजत्रेत कायमचा परतला नाही तर... नम्रता संभेरावचा खुलासा

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा हा प्रेक्षकांचा लाडका शो. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा मधून आजवर विविध अभिनेत्यांनी स्वतःचं नाव कमावलं आहे. यातील एक महत्वाचा अभिनेता म्हणजे ओंकार भोजने. ओंकार भोजनेने महाराष्ट्राची हास्यजत्रा मधून स्वतःच्या अभिनयाची छाप पाडली आहे.

ओंकार गेले अनेक महिने हास्यजत्रेत दिसत नव्हता. पण येत्या शनिवार - रविवार ओंकार महाराष्ट्राची हास्यजत्रा मध्ये कमबॅक करतोय. अनेकांना वाटलं असेल की ओंकार हास्यजत्रेत पुन्हा परत आला. तर असं नाहीये.

(onkar bhojane is back on maharashtrachi hasyajatra but with a twist)

ओंकार हास्यजत्रेत कायमचा नाही तर तात्पुरता

झालं असं की.. ओंकारचा महाराष्ट्राची हास्यजत्रा मधला नवीन प्रोमो व्हायरल झाला. हा प्रोमो पाहून अनेकांनी आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम नम्रता संभेरावने सुद्धा हा प्रोमो शेयर केला. या प्रोमोच्या खाली नम्रताने कॅप्शन लिहिलंय की, मेरा भाई आमचा सिनेमा एकदा येऊन तर बघा च्या निमित्ताने हास्यजत्रेत पुन्हा एकदा ओंकार भोजनेची धमाल…

नम्रताने लिहिलेल्या कॅप्शनवरून ओंकार हास्यजत्रेत कायमचा परतला नसून तो आगामी एकदा येऊन तर बघा सिनेमाचं प्रमोशन करण्यासाठी आला आहे, अशी चर्चा आहे.

ओंकारची हास्यजत्रेत पुन्हा एकदा हास्यजत्रेत

सोनी मराठीने महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोचा नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोत ओंकार भोजने पुन्हा एकदा हास्यजत्रेच्या एका स्कीटमध्ये सर्वांना हसवायला सज्ज झालाय.

"माझं असंच आहे. मी येतो नाहीतर येत नाय."

"माझ्यावर का ओरडताय, कधी नव्हे तर मी एकदा आलोय तर सर्व माझ्यावर येऊ नका," अशा खास डायलॉगने ओंकार हास्यजत्रेत पुन्हा एकदा धम्माल आणताना दिसतोय. येत्या शनिवारी - रविवारी हा खास एपिसोड बघायला मिळेल.

ओंकार भोजनेचा आगामी सिनेमा

ओंकार भोजने आगमी एकदा येऊन तर बघा सिनेमात झळकणार आहे. या सिनेमात दिग्गज कलाकारांची फौज आहे. सयाजी शिंदे, गिरीश कुलकर्णी, नम्रता संभेराव, विशाखा सुभेदार, भाऊ कदम, वनिता खरात, रोहित माने असे कलाकार आहेत.

या सिनेमाचं लेखन - दिग्दर्शन प्रसादने केलं असुन स्वतः प्रसाद खांडेकर सुद्धा सिनेमात भुमिका साकारणार आहे.