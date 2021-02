क्रिस्टोफर प्लमर यांचे निधन ; साउंड ऑफ म्युझिक' मधील भूमिका गाजली

मुंबई - साऊंड ऑफ म्युझिक चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारे अभिनेते ऑस्कर विजेते क्रिस्टोफर प्लमर यांचे वयाच्या 91 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे जुने मित्र आणि व्यवस्थापक लू पिट यांनी ही माहिती सोशल मीडियावर प्रसिध्द केली आहे. क्रिस्टोफर यांच्या पत्नी एलेन टेलर यांनी जी माहिती दिली त्यात असे सांगितले होते की, त्यांच्या डोक्याला जबर मार बसला होता, त्यामुळे त्यांचे निधन झाले. कॅनेडियन वंशाच्या प्लमर यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत ऑस्कर, दोन टोनी आणि दोन एमी पुरस्कार आपल्या नावी केले होते. क्रिस्टोफर प्लमर यांना द साउंड ऑफ म्युझिक या गाजलेल्या चित्रपटातील भूमिकेसाठी ओळखले जाते. ते रंगभूमीवर विलियम शेक्सपियरच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध होते. 'साउंड ऑफ म्युझिक'व्यतिरिक्त प्लमर यांना सात दशकांच्या कारकीर्दीत 'ऑल द मनी इन द वर्ल्ड' आणि 'द लास्ट स्टेशन' यासारख्या चित्रपटांमधील त्यांचा अभिनय कमालीचा लोकप्रिय झाला. प्लमर यांचा जन्म 13 डिसेंबर 1929 रोजी टोरांटो येथे झाला होता. त्यांनी आपली करिअरची सुरुवात फ्रेंच आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये स्टेज आणि रेडिओवरून केली होती. 1954 मध्ये न्यूयॉर्कच्या स्टेज डेब्यूनंतर त्यांनी ब्रॉडवे आणि लंडनच्या वेस्ट एंडमधील अनेक नामांकित प्रॉडक्शनमध्ये काम केले होते. प्लमर यांनी 'द स्टारक्रॉस स्टोरी'सह ब्रॉडवेमध्ये पदार्पण केले होते. न्यूयॉर्कच्या रंगभूमीवर त्यांनी यापूर्वीच आपली छाप पाडली होती. त्यांनी 'जे.बी.', 'द टोनी' आणि 'बुक ऑफ जॉब' या नाटकांत अभिनय केला होता. प्लमर यांनी 2010 मध्ये आलेल्या 'बिगिनर्स' या चित्रपटातील भूमिकेसाठी अकादमी पुरस्कार मिळाला होता. वयाच्या 82 व्या वर्षी हा पुरस्कार जिंकणारे ते सर्वात वयस्क व्यक्ती ठरले होते. त्यांना 'ऑल मनी इन द वर्ल्ड' साठी ऑस्करचे नामांकन मिळाले होते. मालदीवच्या किनारी 'आलिया'; बिकीनी फोटोशुट,13 लाखांपेक्षा जास्त हिटस 'स्टेज स्ट्रक' (1958) चित्रपटाबरोबरच प्लमर 'फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर' (1964), 'बॅटल ऑफ ब्रिटन' (1969), 'वाटरलू' (1970), 'द मॅन हू बीन किंग' (1975), 'स्टार ट्रेक VI' (1991) आणि 'ट्वेल्व मंकीड' (1995) सारख्या बर्‍याच चित्रपटांमध्ये दिसले. ते कमालीचे लोकप्रिय अभिनेते होते.

