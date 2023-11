By

OTT Movies and Web Series This Week :

मनोरंजन विश्वात ओटीटीची भर पडली आणि चाहत्यांच्या उत्साहाला उधाण आले. थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहण्याऐवजी ओटीटीवर प्रदर्शित झालेल्या विविध मालिका अन् चित्रपटांचा आनंद घेण्याचे प्रमाण वाढू लागल्याचे दिसून आले आहे. अशावेळी प्रत्येक महिन्याला प्रदर्शित होणाऱ्या मालिका अन् चित्रपट याविषयी चाहत्यांना, नेटकऱ्यांना कमालीची उत्सुकताही असते.

नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यामध्ये ओटीटीवर मनोरंजनाची आगळी वेगळी पर्वणी चाहत्यांना मिळणार आहे. यात नव्यानं कोणत्या मालिका आणि चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. विक्की कौशल आणि मानुषी छिल्लरचा द ग्रेट इंडियन फॅमिली नावाची फिल्म ही ओटीटीवर प्रदर्शित झाली आहे. तसेच टायगर नागेश्वर रावच्या अपूर्वा नावाच्या फिल्मनं देखील ओटीटीवर एंट्री घेतली आहे.

विकी कौशल आणि मानुषीचा द ग्रेट इंडियन फॅमिली नावाचा चित्रपट हा प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाला आहे. तो २२ सप्टेंबर रोजी ओटीटीवर प्रदर्शित झाला होता. याशिवाय फ्लॅश नावाची मालिका जिओ सिनेमावर प्रदर्शित झाली आहे. प्रसिद्ध अभिनेता के के मेननच्या द रेल्वे मॅनची गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा होती. हा चित्रपट १८ नोव्हेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. त्याची चाहत्यांना कमालीची उत्सुकता आहे.

तसेच कॉग्रेंटस माय एक्स नावाची फिल्म ही १६ नोव्हेंबर रोजी अॅमेझॉन प्राईमवर प्रदर्शित झाली आहे. इंडोनेशिया भाषेतील या चित्रपटाची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा असल्याचे दिसून आले आहे. या चित्रपटाचे कनेक्शन थेट भारताशी आहे. चित्रपटातील लिडिंग लेडी तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडचे लग्न भारतात करण्याचा निर्णय घेते. अशा स्वरुपाची कथा असणारी ही फिल्म आहे.

नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणारे चित्रपट आणि मालिका...

सुखी - रिलिज डेट 17 नोव्हेंबर, नेटफ्लिक्स

रस्टिन - रिलिज डेट: 17 नोव्हेंबर, नेटफ्लिक्स

सी यू ऑन व्हिनस (See You On Venus), रिलिज डेट: 17 नोव्हेंबर, नेटफ्लिक्स

लियो (Leo) लिओ (चित्रपट), रिलिज डेट - 17 नोव्हेंबर, नेटफ्लिक्स

क्रिमिनल कोड - रिलीज डेट: 14 नोव्हेंबर, नेटफ्लिक्स

द क्राऊन सीजन ६, पार्ट १, रिलिज डेट - १६ नोव्हेंबर, नेटफ्लिक्स