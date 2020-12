रिभुदास गुप्ता यांच्या आगामी सिनेमात 'या' महत्वाच्या भूमिकेत झळकणार परिणीती चोप्रा

मुंबई- 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' सिनेमाचे दिग्दर्शक रिभुदास गुप्ता यांचा आगामी सिनेमा लवकरंच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाच्या टायटलचा आजुनपर्यंत तरी खुलासा करण्यात आलेला नाही मात्र या सिनेमात अभिनेत्री परिणीती चोप्रा महत्वाच्या भूमिकेत आहे. सिनेमाची कहाणी परिणीतीच्या भोवती फिरते त्यामुळे परिणीतीसाठी हा एक वेगळा अनुभव असणार आहे. हे ही वाचा: शेहनाज गिलच्या 'त्वाडा कुत्ता टॉमी' डायलॉगवर अमेरिकन शो 'फ्रेंड्स'चा हा तडका पाहून व्हाल लोटपोट अभिनेत्री परिणीती चोप्रासाठी हा सिनेमा महत्वपूर्ण ठरणार आहे. परिणीती सिनेमात ज्या मिशनवर जाणार आहे त्याचा आत्तापर्यंत खुलासा केला गेलेला नाही. मात्र हे स्पष्ट आहे की यावेळी सिनेमात भारत-पाकिस्तान यांच मिशन नसणार आहे. या सिनेमात परिणीती एका अंडरकर एजंटच्या भूमिकेत दिसेल जी भारतीय एजंटना वाचवण्याच्या अभियावर आहे. सिनेमाशी संबधित एका सुत्राने सांगितलं की, 'सिनेमाची कथा भारत-पाकिस्तानच्या बॅकग्राऊंडवर बनलेली नाही. सिनेमात परिणीती एका अशा एजंटची भूमिका साकारेल जी या संपूर्ण ऑपरेशनचं नेतृत्व करत आहे. सिनेमात या भूमिकेच्या वैयक्तिक आयुष्य आणि बदल्याबाबत देखील दाखवण्यात आलं आहे.' आणखी एका सुत्राच्या म्हणण्यानुसार, 'सिनेमात रणजीत कपूर, के के मेनन, दिव्येंदु भट्टाचार्य आणि हार्डी सांधू देखील दिसून येतील.' अभिनेत्री परिणीती चोप्राचा दिग्दर्शक रिभुदास गुप्ता यांच्यासोबतचा हा दुसरा सिनेमा आहे ज्यामध्ये दोघं एकमेकांसोबत काम करत आहेत. या आधी दोघांनी 'द गर्ल ऑन ट्रेन' सिनेमात एकत्र काम केलं होतं. मार्च २०२१ मध्ये या सिनेमाचं शूटींग सुरु केलं जाणार आहे. या सिनेमाचे निर्माते अशा लोकेशन्सच्या शोधात आहेत जिथे कोरोना काळात त्यांना सिनेमा शूट करण्याची परवानगी मिळू शकेल. परिणीतीचा हा वेगळा अंदाज पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. parineeti chopra will be the undercover agent in ribhu dasgupta new film shooting from march 2021

