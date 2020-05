कामगारांच्या मदतीसाठी परिणीतीने लढवली नवी शक्कल...

मुंबई : बॉलिवूडमधील इतर कलाकारांप्रमाणे आता अभिनेत्री परिणिती चोप्रा देखील कोरोना विषाणूमुळे ओढवलेल्या या संकटाच्या काळात मदतीसाठी पुढे आली आहे. देशातील रोजंदारी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी तिने एक वेगळा मार्ग निवडला आहे. तिने यासाठी व्हर्च्युअल कॉफी डेटवर जाण्याची योजना आखली आहे. त्यामधून मिळणाऱ्या निधीतून ती रोजंदारीवर काम करणाऱ्या चार हजार कामगारांना मदत करणार आहे. या कामगारांनाअन्न मिळावे या उद्देशाने निधी गोळा करण्यासाठी तिने व्हर्च्युअल कॉफी डेटवर जाण्याची वेगळी कल्पना आखली आहे. हे ही वाचा - अबब...कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी बॉलिवूडकरांनी जमविला एवढा निधी परिणीती ही मदत 'गिव्ह इंडियाच्या मिशन : रेशन किट' यांच्या मदतीने करणार आहे. या उपक्रमांच्या माध्यमातून या संकटात ज्यांना व्यवस्थित अन्नधान्याचा पुरवठा होत नाही आहे त्यांना अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. 'गिव्ह इंडियाच्या मिशन : रेशन किट'मध्ये चार माणसांच्या कुटुंबाला पुरतील इतके डाळ, तांदूळ, पीठ, मीठ, मसाला, चहा, साखर, तेल इत्यादी वस्तू असतील. हे किट महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार आणि तमिळनाडू या राज्यांमधील कुटुंबांना वाटले जाणार आहे. यासाठी लागणारे पैसे परिणीती व्हर्च्युअल कॉफी डेटच्या माध्यमातून जमा करणार आहे. परिणीतीसोबत व्हर्च्युअल कॉफी डेटवर जाण्यासाठी fankind.org/Parineeti या संकेस्थळावर लॉगइन करून दान करायचे आहे. त्यानंतरच व्हर्च्युअल डेटवर जाणाऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. पाच नशीबवान विजेत्यांना ही संधी मिळणार आहे. त्यामध्ये परिणीती विजेत्यांसोबत गप्पा मारणार आहे. यातून गिव्ह इंडियाला गरजूंपर्यंत लवकरात लवकर मदत पोहोचवणे शक्य होईल. या उपक्रमाला ए.टी.ई. चंद्रा फाऊंडेशननेही सहाय्य केले आहे. ते या उपक्रमात जमा झालेल्या निधीत २५ टक्के रक्कम भर म्हणून घालणार आहेत. या उपक्रमासाठी परिणीती अभिनेता अर्जुन कपूरची बहिण अंशुलाच्या फॅनकाइंड या फंड राईसिंग प्लॅटफॉर्मची मदत घेत आहे. याबाबत परिणीती म्हणाली, 'सध्या देश संकटात असताना लाखो रोजंदारी कामगारांच्या कुटुंबांना दोन वेळेचे अन्न मिळणे कठीण होऊ बसले आहे. फॅनकाइंड, गिव्ह इंडिया आणि मी एकत्र येऊन त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रेशन किट वाटून मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यासाठी मी व्हर्च्युअल डेटवर जाणार आहे. यासाठी तुम्हाला fankind.org/Parineeti या संकेतस्थळावर लॉगइन करून दान करायचे आहे. त्यानंतर तुम्ही व्हर्च्युअल डेटसाठी पात्र ठरणार आहात. व्हर्च्युअल डेटवर मी कॉफी घेत गप्पा मारणार आहे. पाच नशीबवान विजेत्यांना व्हिडीओ चॅटच्या माध्यमातून ही व्हर्च्युअल कॉफी डेट अनुभवता येणार आहे. या डेटमधून मी त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेणार आहे आणि त्यांना धन्यवाद देखील करणार आहेत. यासाठी मी खूप उत्सुक आहे.'

व्हर्च्युअल डेटवर जाण्यासाठी 6 मेपासून हे संकेतस्थळ सुरू होणार आहे. आणि आठवडाभर खुली असणार आहे. परिणीती आधी अभिनेता अर्जुन कपूरने देखील अशी व्हर्च्युअल डेट प्लॅन केली होती. त्यातून मिळणारे पैसे त्याने चित्रपटसृष्टीतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दान केले होते. parineeti virtual coffee date will feed 4000 family members of daily wage earners in our country

