Pathaan Controversy: किंग खान शाहरुखच्या पठाण चित्रपटावरुन सुरु झालेला वाद हा काही संपण्याचे नाव घ्यायला तयार नाही. त्यावरुन काल खरं तर शाहरुखनं प्रतिक्रियाही दिली आहे. मात्र अजुनही वेगवेगळ्या स्तरांतून पठाणवर प्रतिक्रिया येत आहे. आता तर साध्वी प्रज्ञा यांनी किंग खान वर तोफ डागली आहे.

नवीन वर्षात शाहरुखचा पठाण हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामध्ये दीपिकानं प्रमुख भूमिकाही साकारली आहे. यासगळ्यात शाहरुख सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून ट्रोल होताना दिसतो आहे. दीपिकानं भगव्या रंगाची बिकीनी परिधान केल्यानं कित्येकांनी तिच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी तर शाहरुखच्या पठाणवर बॉयकॉट करण्याची मागणी केली असून त्यावरुन वेगवेगळ्या प्रतिक्रियांना उधाण आले आहे.

आता तर बीजेपीच्या खासदार साध्वी प्रज्ञा यांनी दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यांनी थेट हिंदू आणि मुस्लिम या अनुषंगानं पठाणकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांची प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरला आहे. साध्वी प्रज्ञा यांनी म्हटले आहे की, तुम्ही जर खरे हिंदू असाल तर शाहरुखचा पठाण पाहू नका आणि तो जास्त कुणाला पाहू देऊ नका. असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले आहे. प्रज्ञा यांच्या त्या प्रतिक्रियेनं आता सोशल मीडियावर वेगळ्याच चर्चेला तोंड फोडले आहे.

हेही वाचा: Avatar The Way Of Water Review: तिकीट कितीचे का असेना, 'अवतार' खूश करतोच! अविस्मरणीय अनुभव