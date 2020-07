मल्लिका शेरावतला गाडीमध्ये पाहून रस्त्यावर अशी जमा झाली चाहत्यांची गर्दी.. पाहा व्हिडिओ

Thankfull for all the love over the years i am cos of ALL OF YOUU!! #grateful #gratitude #gratitudeattitude #love #fans #fansforever #snoopyeyes #city #india #myfans #forevergrateful #weekendmood

A post shared by Mallika Sherawat (@mallikasherawat) on Jul 24, 2020 at 11:32pm PDT