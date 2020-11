सोनूला भेटण्यासाठी केला हजारो किलोमीटरचा प्रवास

मुंबई - आपल्या दातृत्वासाठी प्रसिध्द असणा-या अभिनेला सोनु सुद याला अभिनेता याची अभिनेत्यापेक्षाही एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून ओळख मोठी आहे. त्याने आजवर शेकडो जणांना सहकार्य केलं आहे. त्यांच्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. त्याच्या एका चित्रपटाचे हैद्राबाद याठिकाणी शुटिंग सुरु होते. त्यावेळी त्याला भेटण्यासाठी हजारो किलोमीटर्सचा प्रवास करुन लोकं आली होती.

चित्रपटातून नव्हे तर वास्तवातील आयुष्यातही 'हिरो' असणा-या सोनुने आपल्या आजवर केलेल्या सामाजिक कामाने अनेकांची मने जिंकून घेतली आहे. त्याने कोरोनाच्या काळातही मोठ्या प्रमाणावर लोकांना सहकार्य केले आहे. मुलींना शिक्षणात मदत करणे, गरिबांना धान्याचे वाटप करणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी गावात मोबाईलचा टॉवर बसवून देणे, यामुळे त्याला मानणा-यांची संख्या मोठी आहे. तो ख-या अर्थाने सुपरहिरो असल्याचे त्याच्या चाहत्यांचे म्हणणे आहे.

Some times God choses you as a catalyst to reach people.

Thank you so much Ramesh sir for your encouraging words. Humbled https://t.co/ir76mTor9K

— sonu sood (@SonuSood) November 4, 2020