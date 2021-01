अमिताभ यांचा कोरोना कॉलर ट्युनवरिल आवाज हटवण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल

मुंबई- कोरोनाने गेल्या वर्षी जगभरात थैमान घातलं होतं मात्र त्याचा कहर अजुनही सुरु आहेच. हा व्हायरस पसरण्यापासून रोखण्यासाठी लोकांमध्ये वेगवेगळ्या मार्गाने जनजागृती केली गेली. यासाठी सोशल मिडिया, टीव्ही आणि फोनच्या माध्यमातून लोकांना सतर्क राहण्यासाठी सांगितलं जात होतं. फोनवर तर कॉल सुरु होण्याआधी बॉलीवूडचे दिग्गज अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचा आवाज ऐकायला मिळतो. यामध्ये ते कोरोनापासून स्वतःचं संरक्षण करण्याचा सल्ला देत असतात. मात्र आता बिग बी यांचा आवाज फोनच्या कॉलर ट्युनमधून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. हे ही वाचा: 'बच्चन पांडे' सिनेमातील अक्षय कुमारचा गँगस्टर लूक होतोय ट्रेंड दिल्ली हायकोर्टामध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली गेली आहे ज्यामध्ये कोरोनाविरुद्ध सावधानी बाळगण्यासाठी अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजातील कॉलर ट्युन हटवण्याची मागणी केली गेली आहे. याचिकेमध्ये सांगितलं गेलं आहे की बिग बी स्वतः कोरोना संक्रमित होते आणि त्यांचं कुटुंब देखील कोरोनाबाधित होतं. ही याचिका मुख्य न्यायाधिश डी एन पटेल आणि न्यायमुर्ती ज्योति सिंह यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सादर केली गेली. या खंडपीठाने १८ जानेवारी याची सुनावणी करण्याची घोषणा केली कारण याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी शारिरिक सुनावणीसाठी कोर्टात हजर राहण्यासाठी अक्षमता दाखवली. याचिकेमध्ये सांगितलं गेलं की काही प्रसिद्ध कोरोना योद्धा मोफतमध्ये त्यांचा आवाज कॉलर ट्युनला देण्यासाठी इच्छुक होते मात्र त्यांना न घेता सरकारने अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजाचा उपयोग केला जे स्वतः आणि स्वतःच्या कुटुंबाला हा संसर्ग होण्यापासून वाचवू शकले नाहीत. इतकंच नाही तर यामध्ये असं देखील म्हटलंय की सरकारने बिग बी यांना यासाठी मानधन देखील देऊ केलं आहे. याउट काही कोरोनायोद्धा आहेत जे गरिब आणि गरजुंची मदत करत आहेत. ते कोणतंही मानधन न घेता देशाची सेवा करण्यासाठी तयार आहेत. विशेष म्हणजे या याचिकेत असा आरोप केला गेला आहे की अमिताभ बच्चन यांचा इतिहास पूर्णपणे स्पष्ट नाहीये आणि एक सामाजिक कार्यकर्ता असल्याच्या नात्याने ते देशाची सेवा करत नाहीयेत. याचिकाकर्त्याने सांगितलं की त्यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये अधिका-यांना निवेदन दिलं होतं. मात्र त्यांना कोणतंही उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. petition filed in delhi high court to remove amitabh bachchan voice from caller tune of covid 19 awareness

