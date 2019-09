पुरूषोत्तममधून बाहेर पडलेली, पण प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेली नाटकं!

पुरुषोत्तम करंडक स्पर्धेत अनेक महाविद्यालये सहभाग घेतात. या वर्षी या स्पर्धेमध्ये तीन नाटक अशी होती, जी अंतिम फेरीमध्ये प्रवोश करु शकली नाहीत पण लोकांच्या मनात त्यांनी एक विशेष स्थान निर्माण केल आहे. आणि हे तीनही नाटक कुशल खोत म्हणजेच अभिव्यक्तचे संयोजक आपल्यासाठी पुन्हा एकदा घाऊन येत आहेत. 'अभिव्यक्त' दरवर्षी अशा वेगळ्या आणि क्षमता धारक नाटकांना आपल्या समोर आणते. आणि या वर्षी इंटरनॅशनल इंस्टिट्युट आॅफ इंनफाॅरमेशन टेकनॅलॅजीचे '3 चिअर्स', टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे 'हिटलिन' आणि माॅर्डन महाविद्यालयाचे 'अवलिया' हे तीनही नाटकं अभिव्यक्त आपल्यासाठी 8 सप्टेंबरला, भरत नाट्य मंदिर, पुणे येथे सादर करत आहेत. इंटरनॅशनल इंस्टिट्युट आॅफ इंनफाॅरमेशन टेकनॅलॅजी च '3 चिअर्स' हे नाटक शुभम वर्मा याने लिहीले आहे. तर हया नाटकाच दिगदर्शन तनमय पाटिल याने केल आहे. नाटक कुटुंबातील नात्यांभोवती फिरते. कुटुंबातील नात्यांमध्ये वसणारा गोडवा आपल्या अनुभवाला या नाटकातुन येतो. हे नाटक अतिशय मजेशिर आणि हसवणार आहेच, पण त्याच वेळी आपल्याला जाणिवेचा प्रवास घडवणारं ही आहे. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच 'हिटलिन' ह्या नाटकाचं लेखन आणि दिगदर्शन संदेश राउत याने केल आहे. संदेश राउतने आपल्याला चार्ली चॅपलिन आणि अ‍ॅडॉल्फ हिटलर यांच्याकडे पहाण्याचा एक नवा दृष्टीकोण दिला आहे. हुकूमशाहीवर भाष्य करणार हे नाटक चॅपलिन आणि हिटलर यांच्या अशा बाजु आपल्या सामोर मांडत ज्याचा आपण विचारही केला नसेल. ग्रे शेड मधल हे नाटक आपल्या ऐतिहासिक ज्ञानाला, नव्या विचारांचा पाझर फोडतं. 'अवलिया' हे माॅर्डन महाविद्यालयाचं नाटक प्रतिक ढवळीकर याने लिहीले असुन याच दिगदर्शन आदित्य ताठे याने केल आहे. अवलिया ही एका जे.के मालवणकर या सामान्य टायपिस्टची कथा आहे. साधं सरळ आयुष्य जगणारा हा माणुस, आपल्या आयुष्यावर प्रचंड प्रेम करतो. त्याच्या स्वभावातील विषेश गुणांमुळे, कसा तो इतरांच्या आयुष्यात बदल आणतो. आणि त्याची ही गोष्ट आपल्याला स्वत:च्या स्वभावाच्या खुप जवळ नेऊन उभी करते, विचार करायला लावते आणि एक सुरेख अनुभव देते. वीस- एकवीस वयातील युवकांनी रचलेली आणि दिगदर्शन केलेली ही नाटकं आजच्या पिढीचा दृष्टीकोन आपल्या समोर मांडत. त्यांच्या विचारात दडलेला समंजसपणा अनुभवण्या जोगा आहे. नव्या पिढीच्या व्यक्त होण्यच्या पद्धतीला स्वीकारुन, अभिव्यक्त हा अनुभव आपल्यासाठी आणत आहे.

