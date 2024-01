Boycott Maldives : मोदींचा अपमान खपवून घेणार नाही, यापुढे मालदीवला जाणार नाही! साऊथचा नागार्जुन संतापला

रणवीर सिंगनं देखील एक्स अकाउंटवरुन पोस्ट करत त्याचा राग व्यक्त केला होता. त्यानं आपल्या देशात खूप साऱ्या गोष्टी एक्सप्लोर करण्यासारख्या आहेत. त्यामुळे आपण त्यांचा शोध घेऊन तिथे जायचा प्रयत्न केला पाहिजे. असे रणवीरनं म्हटलं होतं. या सगळ्यात काही बाबतीत मालदीवचा अडेलतट्टुपणा दिसून आला आहे. मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी भारतीय सेनेला मालदीवच्या सीमेवरुन जाण्यास सांगितले आहे.

या सगळ्यात नागार्जुनच्या प्रतिक्रियेनं लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्यानं म्हटले आहे की, मी येत्या काही दिवसांत कुटूंबियासमवेत मालदीवला जाण्याचा प्लॅन करत होतो. मात्र मोदींचा अपमान केल्याचे ऐकले आणि मी तो प्लॅन कँसल केला आहे. (I was planning to go to Maldives with my family in the next few days. But I heard that Modi was insulted and I have cancelled that plan.) ज्या प्रकारे मालदीवनं पीएम यांच्यावर कमेंट केली ते काही चांगले नव्हते.