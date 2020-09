पूनम पांडेने लग्नाच्या १२ दिवसांनंतर पती सॅम बॉम्बेविरोधात केली मारहाण आणि विनयभंगाची तक्रार, पोलिसांनी केली अटक

मुंबई- पूनम पांडचं वैवाहिक आयुष्य सुरु होण्याआधीच वादात सापडलं आहे. १० सप्टेंबरला पूनम पांडेने सॅम बॉम्बेसोबत गुपचुप लग्न केल्याची बातमी समोर आली होती. सोशल मिडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो देखील व्हायरल झाले होते. सात जन्म तुझीच साथ मिळू दे असं म्हणत पूनम पांडेने लग्नाचे फोटो शेअर केले होते. त्यानंतर हनीमुनसाठी जाताना विमानतळावर देखील लाल चुडा आणि सिंदूर लावलेल्या लूकमध्ये दिसून आली होती. मात्र लग्नाच्या १२ दिवसांनंतरंच या दोघांच्या नात्यात वादळ निर्माण झालंय. हे ही वाचा: ड्रग्स कनेक्शनमध्ये नाव आल्यानंतर अभिनेत्री दिया मिर्झाने सोशल मिडियावर व्यक्त केला संताप मंगळवारी पूनम पांडेचा पती सॅम बॉम्बेला गोवा पोलिसांनी अटक केली. पूनमने सॅमविरोधात विनयभंग केल्याचा आणि मारहाण केल्याचा आरोप केला होता. पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, दक्षिण गोवामधील कानाकोना गावात पूनम पांडे एका सिनेमाचं शूट करत होती. ही घटना तेव्हाच घडली. कानाकोना पोलिस स्टेशनचे एंस्पेक्टर तुकाराम चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूनमने तिच्या तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे की सोमवारी रात्री तिच्या पतीने तिचा विनयभंग केला आणि तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. एवढंच नाही तर यात पूनमने असं देखील म्हटलंय की सॅम बॉम्बेने तिला याचे परिणाम भोगण्यासाठी तयार राहा अशी धमकी देखील दिली आहे. पूनमच्या तक्रारीनंतर सॅम बॉम्बेला अटक करण्यात आली. त्याची आता मेडिकल टेस्ट केली जाणार आहे. त्यानंतर त्याला कोर्टात हजर करण्यात येईल. पूनम आणि सॅमने गुपचुप लग्न करुन १० सप्टेंबरला सोशल मिडियावर लग्नाची घोषणा केली होती. त्यानंतर दोघंही विमानतळावर दिसून आले होते. दोघेही हनीमुनसाठी गोव्यात दाखल झाले होते. poonam pandeys husband sam bombay arrested in goa for assault and molestation

