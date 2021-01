'सगळी चूक गांधी आणि नेहरूंची'; वरुण बोलला,ट्रोल झाला

मुंबई - वादग्रस्त मतं व्यक्त करुन लक्ष वेधून घेणा-यांची संख्या काही कमी नाही. कंगणा राणावत तर त्य़ासाठी प्रसिध्द आहे. बॉलीवूडमध्ये इतरही काही सेलिब्रेटी असे आहेत जे कायम आपल्या टोकाच्या मतांमुळे वादाच्या भोव-यात सापडल्याचे दिसून आले आहे. दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी लाल किल्ल्यावर जे काही झाले त्यामुळे देशभरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यात राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश होता. त्यादिवशी बॉलीवूडमधील प्रसिध्द पटकथा लेखक वरुण ग्रोव्हर हा त्याच्या व्टिटमुळे चर्चेत आला आहे. दिल्लीतील शेतकरी बांधवांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे त्या परिस्थितीनं गंभीर वळण घेतले होते. मोठ्या प्रमाणात उसळलेल्या दंगलीमध्ये अनेकजण जखमी झाल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी जमाव पांगवण्यासाठी लाठी चार्ज केला होता. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या. त्यानेही शेतकरी मागे हटण्याचे नाव घेत नव्हते. शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागल्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी लालकिल्ल्यावर निशाण ए साहिब ध्वज फडकावला. यासगळ्या परिस्थितीवर बॉलीवूडचा प्रसिध्द पटकथा लेखक वरुण ग्रोव्हरनं नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याबद्दल त्यानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेयर केली आहे. वरुण ग्रोवरचे ट्वीट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून चर्चेत आहे. त्याने ट्वीटमध्ये म्हटले, ‘सगळी चूक ही नेहरू आणि गांधीजी यांची आहे. त्यांनी जर पुढाकार घेतला नसता तर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले असते ना प्रजासत्ताक दिवस असता’ या आशयाचे ट्वीट त्यांनी केले आहे. वरुण ग्रोवरने नेटफ्लिक्सवरील सुपरहिट सीरिज ‘सेक्रेड गेम्स’ची पटकथा लिहिली होती. त्यानंतर त्यांनी फॅन, उडता पंजाब, सोनचिडिया या चित्रपटांसाठी त्यानं गाणी लिहिली आहेत. ‘पेपर चोर’ या पुस्तकाचा लेखक म्हणूनही तो प्रसिध्द आहे. गुरु रंधवाच्या नाकातून आलं रक्त; कश्मिरच्या जीवघेण्या थंडीत सुरु होतं शुटिंग दोन महिन्यांपासून शांततेत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला ऐन प्रजासत्ताक दिनी त्या आंदोलनाचा भडका उडाला. ट्रॅक्टर रॅलीच्या वेळी शेतकरी व पोलीस यांच्यात जुंपली. यातच शेतकऱ्यांच्या एका गटाने लाल किल्ल्याकडे जाऊन किल्ल्यावर ध्वज फडकावला. तर, दुसरीकडे आयकर कार्यालयाच्या ऑफिसजवळ ट्रॅक्टर उलटल्याने एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याचेही समोर आले आहे. याशिवाय आंदोलक शेतकऱ्यांकडून आठ बसेस आणि 17 खासगी वाहनांची तोडफोड करण्यात आली.

Web Title: popular series sacred games script writer varun Grover says Nehru and Gandhi did all mistakes