'असे फोटो तु टाकू नकोस' प्राजक्ता माळीवर नेटकरी नाराज !

Just like that.... सगळ्यांच्या दिवाळी posts बघून आणि आपलाही traditional अवतार बघून कंटाळा आला म्हणून . . #prajaktamali #red . Outfit by : @aaliyaindia Jewellery by: @shoptrendies.co.in Styled by: @__sakshirajput_ @_gandhizeal_ Photography by - @Kedar.tank

A post shared by Prajakta (@prajakta_official) on Oct 30, 2019 at 10:32pm PDT