Prakash Raj on Pathaan: प्रकाश राज 'पठाण'च्या प्रेमात.. शाहरुख खानबद्दल ट्विट करत म्हणाले..

Prakash Raj on Pathaan: 'पठाण' चित्रपटातील बेशरम रंग गाणे रिलीज झाले तेव्हापासून भगव्या बिकिनीवर झालेल्या वादावर शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोणला पाठिंबा देणाऱ्या मोजक्या लोकांपैकी प्रकाश राज एक आहेत.

आता चित्रपट रिलीज झाला असून पहिल्याच दिवशी 'पठाण'ने बंपर कलेक्शन केले आहे. या यशानंतर प्रकाश राजने ट्विटरवर 'पठाण'ला बॉयकॉट करणाऱ्या गटाचा निषेध करणारी पोस्ट शेअर केली आहे.

(Prakash Raj slams 'boycott bigots', says Shah Rukh Khan is back as he gives shoutout to Deepika, John and Pathaan's team)

जेव्हा पासून 'पठाण' चित्रपटातील बेशरम रंग गाणे रिलीज झाले तेव्हापासून अनेक वाद निर्माण झाले. शाहरुखवर सडकून टीका झाली पण काही कलाकारांनी शाहरूखानची बाजू घेतली त्यामध्ये प्रकाश राज यांनी शाहरूखानला सपोर्ट केला होता.

आता 'पठाण' चित्रपट रिलीज झाला तर त्यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये लिहिले की, 'अहो.. 'पठाण'ला बॉयकॉट करणारे मूर्ख ठरले.. किंग खान ने हल्लाबोल केला आहे. शाहरुख परत आला आहे. सर्व टीमचे कौतुक..

याआधी त्यांनी या चित्रपटाला विरोध करणाऱ्यांवर टीका करणारी एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते, ''#बेशराम बॉयकॉट.. तेव्हा ठीक आहे जेव्हा भगवे पोशाख धारण करणारे पुरुष बलात्कारींना हार घालतात.. द्वेष करणारे भाषण देतात, दलाल आमदार, भगवा धारण केलेले स्वामीजी अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करतात, पण चित्रपटात यांना भगवा ड्रेस चालत नाही ??''

आताही त्याने परत त्याने 'पठाण'ची पाठराखण केली आहे. बेशरम रंग या गाण्याचेही कौतुक केले आहे. आता 'पठाण'ने पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त यश मिळवले आहे. पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाने 100 कोटींची कमाई केली आहे.