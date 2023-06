Priyanka - Ankita: काय सांगता! बिग बॉस फेम प्रियंका - अंकितने चंद्रावर खरेदी केली जमीन, मिळालं खास गिफ्ट

Ankit Gupta - Priyanka Chaudhary News: बिग बॉस १६ मधील लव्हबर्ड्स म्हणजे प्रियंका चहर चौधरी आणि अंकित गुप्ता. प्रियंका आणि अंकित बिग बॉस नंतरही चर्चेत आहेत.

प्रियंका आणि अंकित या दोघांची सोशल मीडियावर चर्चा आहे. अशातच या दोघांच्या नावाची वेगळी चर्चा आहे.

या दोघांनी चक्क चंद्रावर जमीन खरेदी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काय आहे नेमकं प्रकरण जाणून घेऊया..

(Bigg Boss fame Priyanka chahar chaudhary - Ankit gupta bought land on the moon, got a special gift from fan)

अमर उजालाच्या वृत्तानुसार, अंकितला एका चाहत्याने एक खास गिफ्ट दिले आहे, ज्याची कोणी कल्पनाही करू शकत नाही.

वास्तविक, अंकित आणि प्रियांकाच्या चाहत्याने त्यांना चंद्रावर एक एकर जमीन भेट दिली आहे, ज्याचा व्हिडिओ अभिनेत्याने शेअर केला आहे आणि त्याची संपूर्ण दिली आहे.

या व्हिडिओमध्ये, अंकित त्याला आलेलं गिफ्ट अनबॉक्स करताना दिसत आहे, ज्यात त्याने चंद्रावर खरेदी केलेल्या जमिनीचे रजिस्टर प्रमाणपत्र देखील आहे.

याशिवाय अंकितने प्रियांकालाही टॅग केले आहे. हे गिफ्ट पाहिल्यानंतर अंकित आणि प्रियांका दोघांच्याही आनंदाचा पारावार उरला नाही.

चंद्रावर एक एकर जमीन भेट म्हणून दिल्याबद्दल तो चाहत्यांचे आभार मानत आहे. हे गिफ्ट मिळाल्याबद्दल अंकितने फॅनचे आभार मानले आहेत

अलीकडेच चर्चा आहे की, अंकित गुप्ता आणि प्रियंका चहर चौधरी यांच्याबद्दल बोलले जात होते की, दोघांची जोडी लवकरच नच बलिए 10 मध्ये दिसणार आहे.

टेली चक्करच्या वृत्तानुसार, अंकित गुप्ता आणि प्रियंका चहर चौधरी यांना या शोसाठी निर्मात्यांनी संपर्क साधला आहे आणि दोघांसोबत चर्चा सुरू आहे.

तुर्तास यावर अजून कोणतंही शिक्कामोर्तब झालं नाहीये. आता चंद्रावर जमीन मिळाली आहे त्यामुळे अंकित प्रियंकाला खरंच चंद्र - तारे आणून देतो का? याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.