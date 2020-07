बर्थडे स्पेशल: निक जोनाससोबत लग्न करण्याआधी 'या' सेलिब्रिटींना प्रियांकाने केलं होतं डेट

मुंबई- बॉलीवूडची देसी गर्ल प्रियांका चोप्राचा आज वाढदिवस आहे. उत्तर प्रदेश मधील बरेलीमध्ये राहणा-या प्रियांकाने वयाच्या १८ व्या वर्षी 'मिस वर्ल्ड'चा किताब जिंकला. 'मिस वर्ल्ड'चा किताब जिंकल्यानंतर प्रियांकाने तिचा मोर्चा सिनेमांकडे वळवला. २००२ साली तमिळ सिनेमा 'थमिजहन'पासून तिने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. प्रियांकाने बॉलीवूडपासून ते हॉलीवूडपर्यंत तिची ओळख निर्माण केली आहे. प्रियांका तिच्या सिनेमांसोबतंच तिच्या खाजगी गोष्टींमुळे देखील चर्चेत असते. प्रियांकाने तिच्यापेक्षा १० वर्षांनी लहान असलेल्या निक जोनाससोबत लग्न केलं. मात्र निकच्या आधी प्रियांकाचं नाव अनेकजणांसोबत जोडलं गेलं होतं. राजेश खन्ना स्मृतीदिन: राजेश यांंच्या प्रेमात रक्ताने प्रेमपत्र लिहायच्या तरुणी प्रियांका चोप्राचं पहिलं प्रेम असिम मर्चंट होतं असं म्हणतात. सिनेमांमध्ये येण्याआधी ती असिमला डेट करत होती. मात्र बॉलीवूडमध्ये नाव आणि यश मिळाल्यानंतर ती तिच्या पहिल्या प्रेमाला विसरली आणि दोघं वेगळं झाले. असीमनंतर प्रियांका चोप्रा बॉलीवूडचा खिलाडी कुमारसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. दोघांची जोडी देखील प्रेक्षकांना आवडायची. दोघांनी एकत्र अनेक हिट सिनेमे देखील दिले. एक काळ होता जेव्हा मिडियामध्ये चर्चा होती की हे दोघं एकमेकांसोबत काम करता करता त्यांच्याचत जवळीक वाढू लागलीये. या दरम्यान दोघांचे बोल्ड फोटोशूट देखील समोर आले होते ज्यामुळे दोघांची रिलेशनशिप आणखी चर्चेचा विषय बनली. अक्षय कुमार आणि प्रियांका चोप्रा यांच्यातील वाढत्या जवळीकमुळे अक्षय कुमारची पत्नी ट्विंकल खन्ना नाराज होती. तिने अक्षयला प्रियांकासोबत कोणत्याच सिनेमात काम न करण्याची ताकीद दिली होती. त्यानंतर मग अक्षय आणि प्रियांका एकमेकांपासून दूर होऊ लागले. अक्षय कुमारनंतर प्रियांकाने हरमन बावेजाला देखील डेट करणं सुरु केलं होतं. या दोघांनी एकत्र एक सिनेमा केला होता जो फ्लॉप झाला. असं म्हणतात की हरमनच्या फ्लॉप करिअरमुळे प्रियांका त्याच्यापासून लांब झाली. प्रियांकाचं नाव शाहीद कपूर, शाहरुख खान इतकंच काय तर जेरार्ड बटलर यांच्यासोबत सुद्धा जोडलं गेलं होतं. शाहरुख आणि प्रियांकाच्या रिलेशनशिपविषयी सगळ्यांनाच माहित आहे. 'डॉन' सिनेमाच्या दरम्यान दोघांमध्ये जवळीक वाढू लागली होती. त्यामुळे इथेही शाहरुखची पत्नी गौरी खान हिला त्यांचं नातं खटकंल आणि शाहरुख-गौरीमध्ये प्रियांकामुळे अनेकदा वाद झाले होते. त्यानंतर शाहरुखनेही प्रियांकासोबत सिनेमात काम केलं नाही. priyanka chopra turns 38 has dated these people before marrying nick jonas

