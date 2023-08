Pushpa 2 : पुष्पानं प्रदर्शनापूर्वीच केलं मोठं रेकॉर्ड, एक फोटो अन् वातावरण टाईट!

Allu Arjun Pushpa 2 The Rule Becomes 1st Ever Indian first : ज्यांनी अल्लू अर्जूनचा पुष्पा पाहिला आहे त्यांना त्या चित्रपटाविषयी वेगळं काही सांगण्याची गरज नाही. बॉक्स ऑफिसवर गेल्या वर्षी या चित्रपटानं प्रचंड धुमाकूळ घातला होता. दोनशे कोटींपेक्षा जास्त कमाई करुन त्यानं वेगळाच विक्रम आपल्या नावावर केला होता.

दोन वर्षींपूर्वी पुष्पाचा पहिला भाग प्रदर्शित झाला होता. त्यानंतर त्याच्या सिक्वेलची चाहते आतूरतेनं वाट पाहत आहेत. पुष्पामधून अल्लू अर्जूनच्या करिअरची गाडी सुसाट सुटली आहे. त्यानंतर त्याला वेगवेगळ्या चित्रपटांच्या ऑफर्सही आल्या. मात्र त्यानं पुष्पाच्या सिक्वेलवर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून आले आहे. आता पुष्पा २ च्या मेकर्सनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे.

सोशल मीडियावर अल्लू अर्जूनच्या वेगवेगळ्या पोस्टला चाहत्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे. इंस्टावर तर अल्लू अर्जूनचा चाहतावर्ग मोठा आहे. सध्या त्याच्या पुष्पा द रुल याचा नवा पोस्टर व्हायरल झाला आहे. त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियेनं एक नवा विक्रम केल्याचे दिसून आले आहे. त्यातील अल्लूच्या लूकनं तर चाहत्यांना वेडं केलं आहे. चाहत्यांनी मेकर्सला हा चित्रपट लवकरात लवकर प्रदर्शित करावा असे आवाहन केले आहे.

अल्लूच्या त्या फोटोला सात मिलियन पेक्षा जास्त लाईक्स मिळाले आहे. त्यावरुन त्याची आणि पुष्पाच्या सिक्वेलची लोकप्रियता दिसून येईल. सात मिलियनपेक्षा जास्त लाईक्स मिळणारा पहिला भारतीय चित्रपट पोस्टर असे म्हणून नेटकऱ्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मेकर्सनं ती पोस्ट शेयर करताना म्हटले आहे की, आयकॉन अल्लूची झलक तुम्हाला वेडं केल्याशिवाय राहणार नाही.

यापूर्वी सात एप्रिल रोजी अल्लू अर्जूनच्या पुष्पाचा फर्स्ट लूक व्हायरल करण्यात आला होता. त्यानंतर आता त्याचा दुसरा लूक समोर आला आहे. मेकर्सनं दिलेल्या माहितीनुसार हा चित्रपट पुढील वर्षी सात एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे.