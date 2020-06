बर्थडे स्पेशल: स्वतःच्या विद्यार्थीनीवर आर.माधवन झालेला फिदा.. अशी आहे मॅडीची मजेशीर लव्हस्टोरी

मुंबई- अभिनेता आर. माधवनचा जन्म १ जुन १९७० ला जमशेदपूरमध्ये झाला होता. मुळात माधवनला सिनेइंडस्ट्रीत यायचं नव्हतं. त्याला आर्मीमध्ये करिअर करण्याची इच्छा होती हे फार कमी जणांना माहित आहे. मात्र नियतीसमोर काहीही चालत नाही. माधवनच्या नशीबाचे स्टार काही वेगळंच सांगत होते. आणि यामुळेच माधवन आर्मीमध्ये न जाता अभिनय क्षेत्रात आला आणि स्टार झाला. माधवनची लव्हस्टोरी देखील त्याच्या करिअरप्रमाणेच मजेशीर आहे. माधवन त्याच्या विद्यार्थिनीच्यात प्रेमात पडला होता जी आज त्याची पत्नी देखील आहे. हे ही वाचा: वाजिद खान यांचा हॉस्पिटलमधील 'तो' व्हिडिओ अखेरचा म्हणून व्हायरल आर. माधवनला मॅडी या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. १९९९मध्ये त्याने सरिता बिरजे सोबत लग्न केलं. दोघांची पहिली भेट ही कोल्हापूरमध्ये झाली होती. मॅडीने स्वतःचं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर कम्युनिकेशन आणि पब्लिक स्पिकिंगचे क्लासेस घ्यायला सुरुवात केली होती. याचदरम्यान त्याची सरितासोबत ओळख झाली. या क्लासेसमुळे सरिताला एअर हॉस्टेसची नोकरी मिळाली आणि यासाठी तिने मॅडीचे आभार मानण्याचं ठरवलं. सरिताने त्याला डिनरसाठी बोलवलं आणि यादरम्यान दोघांची मैत्री झाली. एका मुलाखतीत माधवनने सांगितलं होतं की, 'सरिता माझी विद्यार्थिनी होती. तिने मला एक दिवस डिनरसाठी आमंत्रण दिलं होतं. मी सावळा मुलगा होतो. त्यामुळे माझ्या मनात विचार आला की हिच माझ्यासाठी एक संधी आहे. आमच्यामध्ये हळूहळू मैत्री झाली. आणि मैत्रीचं प्रेमात रुपांतर होऊन आम्ही अनेक वर्ष एकमेकांना डेट करत होतो. त्यानंतर आम्ही एकमेकांशी लग्न केलं.' दोघांना वेदांत नावाचा एक मुलगा देखील आहे. १९९६ मध्ये माधवनने त्याला पोर्टफोलिओ एका मॉडेलिंग एजन्सीला पाठवला होता. तेव्हापासून त्याला जाहरातींसाठी विचारणा होऊ लागली. माधवनला सिनेइंडस्ट्रीत नाव कमावण्याासाठी फार मेहनत घ्यावी लागली नाही. त्याने जे सिनेमे केले ते हिट होत गेलं. बॉलीवूडमध्ये मॅडीला 'रहना हा तेरे दिल मे' सिनेमामुळे ओळख मिळाली. त्यानंतर 'रंग दे बसंती', '३ इडियट्स', 'तन्नु वेड्स मन्नु' सारख्या सिनेमांमुळे तो सुपरस्टार झाला. r madhavan birthday here known about his love story with sarita

Web Title: r madhavan birthday here known about his love story with sarita