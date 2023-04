R Madhvan: आर माधवननं कंगना रनौत सोबत 'तन्नू वेड्स मन्नू' आणि 'तन्नू वेड्स मन्नू २' या सिनेमातही काम केलं आहे. एकीकडे जिथे कंगना रनौत मुलाखतींमधून माधवनचं कौतूक करताना दिसलीय तिथे दुसरीकडे कंगनासोबत काम करायचा आपला अनुभवही चांगला असल्याचं माधवन म्हणाला होता.

आर माधवन एका मुलाखतीत म्हणाला होता,''माझ्या आयुष्यात खूप महिला आल्या ज्या खूपच धैर्यवान होत्या. मी त्यांच्याकडून खूप काही शिकलोय''.

आर माधवन म्हणाला होता, ''कंगनाला तुम्ही हरवू शकत नाही...ती घाबरून जाऊन हार मानणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी नाही''.(R Madhvan reveals kangana ranaut is not that actress whom you can slap and go away)

आर.माधवननं एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, ''त्याच्यासोबत ज्या-ज्या महिलांनी काम केलं त्या खूपच धैर्यवान होत्या. मला माझ्या घरात देखील अशा महिलांसोबत राहण्याचं भाग्य लाभलं. माझी आई बिहारच्या एका बॅंकेत जवळपास ३० वर्ष मॅनेजर होती''.

''तेव्हा तुम्ही पाहू शकता महिला किती स्ट्रॉंग असतात. मला तर वाटतं की या पृथ्वीतलावरील सगळ्यात मजबूत जीव आहेत. त्या खूप काळ संयम बाळगून स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवतात. तुम्ही तुमच्या घरात आजोबांना वगैरे पाहिलंत तर कळेल ते अनेक बाबतीत तुमच्या आजीवरच अवलंबून असतील.आणि हे एक मोठं सत्य आहे ज्याचा अनुभव प्रत्येक पुरुषाला येतो''.

जेव्हा मुलाखतीत मुद्दा कंगना रनौतवर आला तेव्हा माधवन म्हणाला,''कंगना किंवा माझ्यासोबत काम केलेल्या इतर अभिनेत्री असोत.यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली ते माझं भाग्य..या सगळ्या महिलांचं आपलं असं ठाम मत आहे. तुम्ही यांच्यावर जोरजबरदस्ती करू शकत नाही''.

'' त्या टिपिकल पारंपरिक अभिनेत्री नाहीत..ज्या सिनेमात येतात..काही सिनेमात फक्त डान्स करण्यापुरत्या असतात..काही सिनेमात पुरुषांकडून फक्त मार खातात आणि निघून जातात. आणि मी अशा सिनेमात काम केलं नाही ते माझं नशिब आणि इथून पुढे करणारही नाही''.

आर माधवन पुढे म्हणाला,''आजही जे लोक स्त्रिला कमजोर दाखवणाऱ्या सिनेमांच्या कथांमध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवतात त्यांना मी मूर्ख समजतो''.

कंगना रनौतविषयी आर माधवन म्हणाला,''ती कमाल अभिनेत्री आहे. जी आपली व्यक्तिरेखा चांगली करण्यासाठी खूप मेहनत घेते. आजच्या तारखेला ती अनेक वेगवेगळ्या जॉनरच्या सिनेमात काम करतेय.. मला खरंच तिचं कौतूक वाटतं आणि मी हैराण होतो की ती हे सगळं कसं मॅनेज करते''.

माधवनच्या वर्कफ्रंट विषयी बोलायचं झालं तर तो सध्या 'रॉकेट्री' या त्याच्या सिनेमामुळे जोरदार चर्चेत आहे,त्याचं कौतूकही होतंय. आर.माधवन लवकरच The Railway Men सिनेमात दिसेल.