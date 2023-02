Bhagya DileTu Mala: 'राज-कावेरी'ची लग्नघटिका समीप.. वऱ्हाडी म्हणून आले कलर्सचे तारे..

By

Bhagya Dile Tu Mala: गेल्या काही आठवड्यांपासून 'भाग्य दिले तू मला' या मालिकेची प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड चर्चा आहे. या मालिकेने अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. मालिकेचं कथानक आणि मालिकेचे कलाकार दोघांनीही प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यामुळेच काहीच महिन्यात ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करू लागली. त्यातही राज आणि कावेरी यांची जोडीही प्रेक्षकांची अत्यंत आवडती झाली आहे. ही मालिका सध्या उत्कंठावर्धक वळणावर येऊन पोहोचली आहे.

त्याचे कारणही तसेच आहे, राज आणि कावेरी यांचा विवाहसोहळा लवकरच पार पडणार आहे. अनेक संकटं पार करून अखेर राज आणि कावेरी एकत्र येणार आहेत. सध्या मालिकेत त्यांच्या विवाह सोहळ्याची धमाल सुरू असून येत्या 26 फेब्रुवारी रोजी ते विवाह बंधनात अडकणार आहेत.

(raj and kaveri wedding ceremony in Bhagya DileTu Mala serial on colors marathi)

राजने आपल्या प्रेमासाठी तात्यांनी दिलेली सर्व आव्हाने पार केली. तात्यांनी राजला चॅलेंज दिले होते की या गावात राहून दाखव कमवून दाखव... आणि ते राजने स्वीकारले आणि जिंकून दाखवले. त्यांनंतर आजीने देखील सानियाच्या सांगण्यावरून त्यांच्या नात्यात अनेक आव्हानं उभी केली पण त्यातूनही राज कावेरी लग्ना पर्यंत पोहोचले.

नुकताच त्यांच्या लग्नाचा मुहूर्त ठरला. येत्या 26 फेब्रुवारी ला ते विवाह बंधनात अडकणार आहे. सध्या त्यांच्या लग्नाची धामधूम सुरू झाली असून मेहंदी, हळद, संगीत असे सोहळे सुरू झाले आहेत.



विशेष म्हणजे या लग्नसोहळ्यात समस्त कलर्स परिवार सहभागी होणार आहे. नुकताच एक प्रोमो समोर आला. ज्यामध्ये 'शेतकरीच नवरा हवा' या मालिकेतील रेवा, 'सुंदरा मनामध्ये भरली'मालिकेतील लतिका. 'जीव माझा गुंतला' मालिकेतील अंतरा अशा सर्व अभिनेत्री सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे राज आणि कावेरीचा हा लग्न सोहळा प्रेक्षकांसाठी पर्वणी असणार आहे.