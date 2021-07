राज कुंद्रा प्रकरण: आधीच अटक झालेल्या आरोपींची पुन्हा चौकशी

By

अश्लील वेबसिरीजनिर्मिती प्रकरणात ४ जण माफीचा साक्षीदार होण्यास तयार

मुंबई: अश्लील व्हिडीओ व वेबसिरीज बनवण्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या उद्योगपती राज कुंद्राविरोधात काही नवीन पुरावे हाती लागले आहेत. त्यामुळे आता गुन्हे शाखा यापूर्वी अटक केलेल्या आरोपींचा पुन्हा एकदा जबाब नोंदवणार आहे. याप्रकरणी रविवारी यापूर्वी अटक आरोपी तन्वीर अकील हाश्मी उर्फ टॅन याच्यासह आणखी एकाचा गुन्हे शाखेने जबाब नोंदवला. याशिवाय या प्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांना साक्षीदार करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे. (Raj Kundra Case 4 Employees surrender also ready to record statement against porn web apps racket)

हेही वाचा: मिया खलिफाचा वर्षभरात घटस्फोट; इन्स्टाग्रामवरून केलं जाहीर

पॉर्नोग्राफी प्रकरणात राज कुंद्राच्या अटकेनंतर गुन्हे शाखेच्या हाती नवे पुरावे लागले आहेत. त्यासाठी आता या प्रकरणात यापूर्वी अटक आरोपींचेही जबाब पुन्हा नोंदवण्यास गुन्हे शाखेने सुरूवात केली आहे. रविवारी तन्वीरसह आणखी एका व्यक्तीचा जबाब गुन्हे शाखेने नोंदवला. याशिवाय गहना वशिष्ठचाही जबाब नोंदवण्यात येणार होता. पण गहनाचा जबाब झाला नसल्याचे गुन्हे शाखेतील सुत्रांनी सांगितले. या प्रकरणी आता विआन इंडस्ट्रीजच्या चार कर्मचाऱ्यांना साक्षीदार करण्यात येणार असल्याचीही माहिती समजली आहे.

हेही वाचा: 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्री अपघातात गंभीर जखमी; मैत्रिणीचा मृत्यू

राजच्या लॅपटॉप मध्ये सॅम बॉक्स नावाच्या फोल्डरमध्ये 48 जीबी चा डेटा जप्त करण्यात आला. जप्त केलेल्या डेटामध्ये हॉटशॉटचे 51 व्हिडिओ होते. याशिवाय पोलिसांना उपलब्ध झालेल्या माहितीवरून WhatsApp चॅटमध्ये राज यांच्याकडे काम करणाऱ्या महिलेला पुन्हा कामावर घेण्याबाबत उमेश कामत यांची विनंती करत आहेत. तसेच कंपनीतील अकाउंटची चर्चाही पोलिसांच्या हाती लागली आहेत त्यात कंपनीतील अकाऊटंट महिला दिवसाचा नफा आणि खर्च याची माहिती राज आणि इतर सहकाऱ्यांना विशलेषन करून सांगायची, असे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा: 'दंगल' फेम फातिमाच्या 'हॉटनेसवर', कमेंट्सचा पाऊस

चार ते 10 पाऊंडचा कलाकार आणि व्हिडिओ बनवण्यासाठी खर्च केला जात असल्याचा अंदाज मांडण्यात आला आहे. याशिवाय या प्रकरणात पोलिसांनी सह कलाकारांचे जबाब नोंदवले असून ज्या मुलीची किंवा इतर अन्य व्यक्तींची फसवणूक यांनी केली आहे, त्यांना समोर येऊन जबाब नोंदवण्याचे आवाहन पोलिसांनी केलं आहे. हॉटशॉट हे अँप डेव्हलप करणाऱ्या साक्षीदाराने हे अॅप्लिकेशन अश्लील असल्याची माहिती दिली. फेब्रुवारी महिन्यात पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर आरोपी थॉर्पने मोठ्या प्रमाणात डेटा नष्ट केला होता. सायबर तज्ज्ञांच्या मदतीने ती माहिती परत मिळवण्यासाठी पोलिस प्रयत्न करणार आहेत. या सर्व माहितीची सध्या पडताळणी सुरू आहे.