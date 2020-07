राजेश खन्ना स्मृतीदिन विशेष: राजेश यांंच्या प्रेमात रक्ताने प्रेमपत्र लिहायच्या तरुणी..

मुंबई- अभिनेते राजेश खन्ना केवळ स्टार नाही तर सुपरस्टार होते. आज त्यांची पुण्यतिथी आहे. २०१२ साली आजच्याच दिवशी सुपरस्टार राजेश खन्ना यांनी जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने चाहते त्यांच्या आठवणीत रमले आहेत. राजेश खन्ना एक असे अभिनेते होते ज्यांच्यासाठी संपूर्ण जग वेडं होतं. मुली त्यांची केवळ एक झलक पाहायला तरसायच्या. राजेश खन्ना यांचं स्टारडम भलेही फार काळ चाललं नाही मात्र ज्या प्रकारे त्या काळात त्यांना लोकांचं प्रेम मिळालं, त्यांच्यासाठी चाहते वेडे झाले तसं प्रेम क्वचितच बॉलीवूडमध्ये कोणाच्या नशीबी आलं असेल. भारतीय सिनेमातील पहिला सुपरस्टार अशी राजेश खन्ना यांनं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. हे ही वाचा: रणबीर कपूरच्या डुप्लिकेटचं निधन, हुबेहुब चेहरा पाहून ऋषी कपूर देखील झालेले हैराण राजेश खन्ना यांच्यावर लिहिलेल्या 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार' या पुस्तकामध्ये यासिर उस्मान यांनी एक किस्सा सांगितला आहे. ते लिहितात, 'बंगाल मधील एक वृद्ध महिला होती. तिला मी विचारलं की राजेश खन्ना तुझ्यासाठी काय आहेत? ती म्हणाली की तुम्ही नाही समजू शकणार. जेव्हा आम्ही त्यांचे सिनेमे पाहायला जायचो तेव्हा एकप्रकारे त्यांची आणि आमची एक डेट झाल्यासारखंच असायचं.' राजेश यांच्या प्रेमात तरुणी इतक्या वेड्या व्हायच्या की जेव्हा त्यांची सफेद गाडी थांबायची तेव्हा मुली लिपस्टीकच्या रंगाने त्यांची गाडी गुलाबी करुन सोडायच्या. असं म्हटलं जातं की अनेक तरुणी त्यांच्यावर प्रेम करायच्या आणि रक्ताने प्रेमपत्र लिहून त्यांचं प्रेम व्यक्त करायच्या. एवढंच नाही तर त्याच रक्ताने तरुणी राजेश खन्ना यांच्या नावाचा सिंदूर देखील भरायच्या. राजेश खन्ना यांच्यासारखा स्टारडम असलेला स्टार ना याआधी कोणी झाला आणि यानंतरही होणं मुश्किल आहे. राजेश खन्ना यांच्याबाबतच्या आणखी एक किस्सा असा असायचा की त्यांना खूप गर्व होता आणि ते नेहमी सेटवर उशीरा यायचे. राजेश यांनी कधीच कोणत्या गोष्टीसाठी त्यांची जीवनशैली बदलली नाही. ते सेटवर देखील तेव्हाच यायचे जेव्हा त्यांची इच्छा असायची. मात्र असं असूनही कित्येक दिग्दर्शक आणि निर्माते त्यांना स्वतःच्या सिनेमात घेण्यासाठी रांग लावायचे. राजेश यांनी त्यांच्या फिल्मी कारकिर्दीमध्ये १८० पेक्षा जास्त सिनेमांमध्ये काम केलं. १९६६ मध्ये आलेल्या 'आखिरी खत' या सिनेमातून त्यांनी बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. असं म्हटलं जातं की राजेश यांना त्यांचं स्टारडम व्यवस्थित हाताळता आलं नाही. आणि त्यातंच ते स्वतःला हरवून बसले. २०१२ साली जेव्हा त्यांनी जगाचा निरोप घेतला तेव्हा त्यांना शेवटचा निरोप देताना लोकांची तशीच गर्दी केली होती जशी त्यांच्या स्टारडममुळे झाली होती. rajesh khanna death anniversary rajesh khanna crazy fan applies blood as sindoor in his name

