Thalaivar 170: अमिताभ - रजनीकांत यांचा मुंबईतला फोटो व्हायरल, ३३ वर्षांनी दोघांचा करिश्मा कायम!

Amitabh Bachchan - Rajinikanth Viral Photo News: भारतीय मनोरंजन विश्वातील दोन दिग्गज कलाकार म्हणजे अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत. या दोघांनी एक काळ गाजवलाय. आजही दोघे मनोरंजन विश्वात सक्रीय आहेत.

सध्या ३३ वर्षांनी अमिताभ - रजनीकांत एकत्र शुटींग करत आहेत. Thalaivar 170 या प्रोजेक्टसाठी दोघे एकत्र आलेत. या दोघांचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय.

(Rajinikanth, Amitabh Bachchan Wrap Up Thalaivar 170 Mumbai Schedule With A Viral Pic Together)

अमिताभ - रजनीकांत यांचा मुंबई सेटवरचा व्हायरल फोटो

टीजे ज्ञानवेल दिग्दर्शित Thalaivar 170 चित्रपटासाठी अमिताभ - रजनीकांत 33 वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र येत आहेत. नुकतंच या सिनेमाची निर्मितीसंस्था लायका प्रॉडक्शनने या दोघांचा एक फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केलाय. हा फोटो अल्पावधीतच व्हायरल झालाय.

या फोटोत अमिताभ बच्चन एका ऑफीसमध्ये चेअरवर बसलेले आहेत आणि रजनीकांत त्यांच्या शेजारी उभे आहेत. बिग बी हातात असलेल्या सेलफोनकडे पाहत आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या हाताला पट्टी बांधलेली आहे. तर रजनीकांत त्यांच्या फोनमध्ये डोकावत आहेत.

अमिताभ बच्चन यांनी स्मार्ट पांढरा शर्ट आणि राखाडी सूट परिधान केलाय. दुसरीकडे, रजनीकांतने चॉकलेटी रंगाचा शर्ट आणि राखाडी पॅंट परिधान केलीय.

अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत हे Thalaivar 170 मध्ये दिसणार आहे. हे दोघेही सध्या त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतात.

Thalaivar 170 च्या निमित्ताने ३३ वर्षांनी अमिताभ - रजनीकांत एकत्र काम करत आहेत. सध्या Thalaivar 170 असे त्या चित्रपटाचे नाव असून त्याचे दिग्दर्शन टीजे ज्ञानवेल हे करणार आहेत. हा सिनेमा जेव्हा रिलीज होईल तेव्हा या दोन दिग्गज अभिनेत्यांना मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी त्यांचे फॅन्स नक्कीच थिएटर हाऊसफुल्ल करतील यात शंका नाही.