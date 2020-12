ब्रेकिंग- अभिनेते रजनीकांत हैद्राबादमधील हॉस्पिटलमध्ये दाखल

मुंबई- अभिनेते रजनीकांत यांना हैद्राबादमधील अपोलो हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. उच्च रक्तदाबाच्या त्रासामुळे त्यांची तब्येत अचानक बिघडली. त्यांनंतर त्यांना तातडीने हॉस्पिटमध्ये हलवण्यात आलं आहे जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. नुकतंच रजनीकांच यांच्या 'अन्नाथे' या सिनेमाचं हैद्राबादमधील रामोजी फिल्म सिटीमधील शूटींग थांबवण्यात आलं होतं. हे ही वाचा: रजनीकांत यांच्या 'अन्नाथे' सिनेमाच्या टीममधील ४ सदस्य कोरोना पॉझिटीव्ह, शूटींगला लागला ब्रेक या सिनेमाच्या टीममधील चार सदस्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची बातमी सिनेमाच्या प्रोडक्शन हाऊस यांनी ट्विट करत दिली होती. यानंतर रजनीकांत आणि सिनेमाच्या टीममधील इतर सदस्यांनी कोरोनाची टेस्ट केली असता ती निगेटीव्ह आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मात्र यानंतर रजनीकांत यांनी स्वतःला घरात क्वारंटाऊन केलं होतं. काही वेळापूर्वी त्यांचा रक्तदाबामध्ये अचानक चढ-उतार झाल्यांने त्यांना लगेचच उपचारांसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. rajinikanth has been admitted to apollo hospital in hyderabad due to high blood pressure

