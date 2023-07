Rakhi Sawant News: राखी सावंतला ड्रायव्हरने फसवलं! फोन, पैसे लुबाडले आणि गाडी घेऊन फरार

Rakhi Sawant Car & Purse Stolen From Driver: बॉलिवूडची ड्रामा क्वीन राखी सावंत सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. आता राखीसोबत एक भयंकर घटना घडलीय यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. राखी नुकतीच दुबईहून परतली आहे.

दरम्यान, राखीचा एक नवीन व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये ती तिची कार सोडून मुंबईच्या रस्त्यांवर ऑटोमध्ये फिरताना दिसत आहे. राखीला तिच्या ड्रायव्हरने फसवल्याने तिच्यावर रिक्षाने फिरण्याची वेळ आलीय, असा खुलाया झालाय. काय झालंय नेमकं बघुया

(Rakhi Sawant was cheated by the driver! stolen with phone, money and car, driver wanted now)

ड्रायव्हरने केली चोरी

राखी सावंतच्या आयुष्यात अनेकदा काही ना काही उलथापालथ पाहायला मिळते. यावेळीही असेच काहीसे घडले.

राखी सावंतने पापाराझीशी बोलताना सांगितले की, तिचा ड्रायव्हर तिच्या गाडीची चावी घेऊन पळून गेला. यासोबतच ड्रायव्हर राखीचा सोन्याचा फोन आणि पैसे चोरून पळून गेल्याचे तिने सांगितले.

पोलीसात नोंदवली तक्रार

या घटनेनंतर राखी खूपच अस्वस्थ होती. तो कुठे जाईल आणि कोणत्या ग्रहावर जाऊन स्थायिक होईल. तो गरीब असल्याचे समजून मी त्याला कामावर ठेवले आणि तो सर्व सामान घेऊन पळून गेल्याचे तिने सांगितले.

ड्रायव्हरची बहीण तिच्या घरी काम करते असेही त्याने सांगितले. राखीचे म्हणणे आहे की, ती उत्तर प्रदेशातील पप्पू यादवविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी ओशिवरा पोलिस ठाण्यात जात आहे.

राखी सावंत म्हणते की मी चांद्रयान साजरा करत होते आणि पप्पू यादवने माझ्या आयुष्याला ग्रहण लावले.

तु पगार दिला नसशील म्हणुन...

राखीच्या या व्हिडिओवर युजर्स आता कमेंट करत आहेत. एका यूजरने लिहिले, मॅडम ते चंद्रावर गेले आहेत.

दुसऱ्याने लिहिले की, राखीने त्याला पगार दिला नसेल हे नक्की. एकुणच राखी या चोरीमुळे पुन्हा चर्चेत आलीय.

चांद्रयान 3 वर राखी काय म्हणाली?

राखी चांद्रयान 3 मोहीमेबद्दल म्हणाली होती.. माझा मूड खराब आहे, मोदीजींनी मला चांद्रयान 3 सारखं लाँच का केले नाही? मी रॉकेटसारखी लॉंच होईल आणि माझ्या चंद्राला भेटेल. मला सरळ जायचे आहे.'

चांद्रयान 3 चे यशस्वी प्रक्षेपण पाहून राखीला खूप आनंद झाला आहे आणि राष्ट्रीय अभिमानाच्या या क्षणाबद्दल तिच्याकडे बरंच काही बोलली. एकुणच राखी आणि तिची नौटंकी संपायचं नाव घेत नाहीय