Ram Charan and Upasana's daughter: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता राम चरण आणि उपासना यांच्या घरी लग्नाच्या 11 वर्षानंतर लहान परीचे आगमन झाले. 20 जून रोजी या जोडप्याने मुलीचे स्वागत केले. सोशल मिडियावर त्यांचे कौतुकही करत आहे. त्याच्यांवर शुभेच्छा वर्षाव होत आहे. आज त्याच्या लहानशा परिचं नामकरण विधी आहे.

यासोबतच राम चरणच्या लाडक्या लेकीसाठी इंडस्ट्रीकडून महागड्या भेटवस्तूही मिळाल्या आहेत. यानिमित्ताने देशातील अब्जाधीश कुटुंबाकडून रामचरणसाठी एक खास भेटही मिळाली आहे.

मुकेश अंबानी यांनी रामचरण यांच्या मुलीसाठी खास भेटवस्तू पाठवली आहे. अंबानीनी राम चरणच्या लेकीला सोन्याचा पाळणा पाठवला असल्याची बातमी समोर आली आहे.

पिंकविलाने दिलेल्या वृत्तानुसार, अंबानी कुटुंबाने रामाच्या मुलीला सोन्याचा पाळणा दिला आहे. मात्र, या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. मात्र ही बातमी सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहे.

(Mukesh Ambani and his family gifted a gold cradle to Ram Charan and Upasana's daughter According to reports )

रामचरणची मुलगी आता 11 दिवसांची आहे. आता तिचं दणक्यात नामकरणही होणार आहे. या सोहळ्यात साऊथचे सेलेब्सही सहभागी होणार आहेत. परंपरेनुसार आईच्या घरी नामकरण सोहळा होत आहे. उपासनाने इन्स्टाग्रामवर फंक्शनचे अनेक फोटो शेअर केले आहेत.

त्यातच आता मुकेश अंबानी आणि नीता अंबानी यांनी रामचरण यांच्या लहान मुलीसाठी सोन्याचा पाळणा भेट दिला आहे. सोन्याच्या पाळण्याची किंमत लाखांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रसूतीनंतर उपासनाही तिच्या आईच्या घरी गेली आहे. तिची आई मोईनाबाद येथे राहते.



20 जून रोजी राम चरण आणि उपासना यांनी त्यांच्या मुलीचे स्वागत केले.आजी-आजोबांपासून ते काकांपर्यंत चिरंजीवीपासून अल्लू अर्जुनपर्यंत, अनेकांनी हॉस्पिटलला भेट दिली आणि बाळाचा जन्म होताच तिला आशीर्वाद दिले. मेगास्टारने आपल्या नातीला मेगा प्रिन्सेस हे टोपणनाव दिले.