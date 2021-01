‘कायम हिंदू देव-देवतांचा अपमान का?’; तांडव पाहू नका 

मुंबई - आपल्याकडे प्रदर्शित होणा-या अनेक मालिका किंवा चित्रपट या वादाच्या भोव-यात सापडताना दिसतात. यापैकी काही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी वाद तयार करतात. सोशल मीडियावर त्याबद्दल पोस्ट शेयर करुन जनसामान्यांच्या भावना दुखावण्याचे काम करतात. मागील वर्षीही प्रदर्शित झालेल्या अनेक मालिका आणि चित्रपटांना वादाची किनार होती. त्यात लक्ष्मी, अ सुटेबल बॉय, मिर्झापूर, द सेक्रेड गेम्स, यासारखी कित्येक नावे याबद्दल सांगता येतील. आता नव्यानं प्रदर्शित झालेला तांडव ही टीकेचा विषय होतो आहे.

सैफ अली खान मुख्य अभिनेता असलेल्या या मालिकेतून हिंदू बांधवांच्या भावना दुखावण्यात आल्याची टीका भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केली असून त्या मालिकेवर बहिष्कार घालण्याची मागणी प्रेक्षकांना केली आहे. तांडव या मालिकेतून हिंदू देव देवतांचा अपमान झाल्याची कडवट प्रतिक्रिया नेटक-यांनी दिली आहे. मालिकेच्या माध्यमातून जेएनयुचे केलेले समर्थन, देवतांच्या तोंडी घातलेले वादग्रस्त संवाद यामुळे त्यावर नेटक-यांनी तोंडसुख घेतले आहे. क्रिएटिव्हीटी आणि कलेच्या नावाखाली प्रोप्रगंडा करण्याचे काम सुरु केले आहे. असेही काहींनी ही मालिका प्रदर्शित झाल्यावर म्हटले होते.

When will you realize that it's all about How to hurt Hindu sentiments using their gods and dharma and not about Entertainment at all. I want every Hindu to speak up on these issues... #BoycottTandav#Tandav pic.twitter.com/9IYyjITZ7T

— Jenny (@missJen2515) January 15, 2021