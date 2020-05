ऋषी कपूर यांच्या निधनाची बातमी ऐकून फोनवरंच राकेश रोशन यांना कोसळलं रडू, रणबीर कपूरने सावरलं..

मुंबई- ऋषी कपूर यांच्या जवळच्या मित्रांपैकी एक म्हणजेच निर्माते-अभिनेते राकेश रोशन. ऋषी कपूर यांच्या निधनाची राकेश रोशन यांना रणबीर कपूरने दिली. राकेश यांनी सांगितलं जेव्हा रणबीरने त्यांना ऋषी यांच्या निधनाची बातमी दिली तेव्हा ते फोनवरंच रडायला लागले. या परिस्थितीत माझं रणबीरने स्वतः सांत्वन केलं आणि सावरलं. हे ही वाचा: इरफान खानच्या पत्नीची भावनिक पोस्ट, म्हणाली 'मी काही गमावलं नाही तर मी खूप काही कमावलं..' ऋषी कपूर आणि राकेश रोशन यांची जवळपास ४५ वर्ष जुनी मैत्री होती. राकेश यांनी सांगितलं की ऋषी यांना त्यांच्या कॅन्सरच्या आजारपणाविषयी ऑगस्ट २०१८ मध्ये समजलं आणि मला त्याच्या अगदीच काही महिन्यांनतर म्हणजेच डिसेंबर २०१८ मध्ये. मात्र आम्ही दोघांनी चेह-यावर हास्य ठेवत ही लढाई लढली. राकेश रोशन हेही कॅन्सरने ग्रस्त होते. ऋषी यांच्या निधनाची बातमी तुम्हाला कशी कळाली यावर राकेश रोशन यांनी सांगितलं, जेव्हा मला कळालं की ऋषी हॉस्पिटलमध्ये आहे तेव्हा या आठवड्यातंच मी नीतूशी बोललो होतो आणि तो लवकर बरा व्हावा अशी प्रार्थना केली होती. मी सकाळी उठलो तेव्हा मला माझ्या मित्राचा फोन आला तेव्हा त्याने मला विचारलं की ऋषी कपूर नक्की ठिक आहेत का ? राकेश पुढे म्हणाले, जेव्हा मी डब्बु (रणधीर कपूर)ला फोन केला तेव्हा त्यांचा फोन व्यस्त होता. तेव्हा मी घाबरलो आणि आतुन असं जाणवायला लागलं की काहीतरी वाईट घडलंय. मग मी रणबीरला फोन लावला तेव्हा त्याने मला याबाबत माहिती दिली. ती बातमी हैराण करण्यासारखी होती. मी फोन सुरु असतानाच रडायला लागलो. मी खरं तर रणबीरला सावरायला हवं होतं मात्र त्यानेच मला सावरलं. तो त्याच्या वडिलांसाठी कोण्या शक्तिशाली खांबासारखा समर्थ होता. ऋषी यांचं वयाच्या ६७ व्या वर्षी कॅन्सरच्या आजाराने निधन झालं. त्यांनी गुरुवारी सकाळी ८ वाजून ४५ मिनिटांनी मुंबईच्या एच.एन. रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. काही महिन्यांपूर्वीच ते न्युयॉर्कमधून ११ महिने उपचार करुन भारतात परतले होते. ranbir kapoor comforted rakesh roshan after he gets news of rishi kapoor demise

