अभिनेता रणदीप हुडाचं 20 वर्षांआधीच स्वप्न झालं साकार..

मुंबई- अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा, दीपिका पदुकोण सारख्या अभिनेत्रींनी हॉलिवूडमध्ये काम करत साता समुद्रापलिकडे नावलौकीक मिळवलं. बॉलिवूड कलाकारांची हॉलिवूड भरारी खरं तर सफल ठरत आली आहे. बऱ्याच बॉलिवूड कलाकारांच हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करण्याचं स्वप्न देखील आहे. आता हिंदी चित्रपटांमधील एका सुप्रसिद्ध अभिनेत्यानेही हॉलिवूडची वाट धरली आहे. आणि तो अभिनेता म्हणजे रणदीप

हुडा.. 'एक्सट्रेक्शन' या हॉलिवूडपटात रणदीप काम करतोय. रणदीपनेच त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटद्वारे या चित्रपटाचे पोस्टर शेअर करत ही माहिती दिली आहे.

हॉलिवूड चित्रपटात काम करायला मिळणं ही रणदीपसाठी सुवर्णसंधी आहे. याचं कारणंही तितकंच खास आहे. सुपरहिरो थॉर अर्थातच हॉलिवूडचा नावाजलेला स्टार क्रिस हेम्सवर्थबरोबर काम करण्याची सुवर्णसंधी रणदीपला मिळाली आहे. क्रिसने साकारलेला सुपरहिरो जगभरात गाजला. क्रिसबरोबर चित्रपट करायला मिळणं हीच मोठी बाब असल्याने रणदीपही भारावून गेला आहे.

रणदीपने ट्वीट करत लिहीलं आहे, 'मला वाटलं होतं की २० वर्षांनंतर मी तिथे काम करण्यासाठी तयार होईन, अखेर हे झालं...मी या चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट आणि क्रु मेंबर्सचा आभारी आहे. इमोशन्स आणि जबरदस्त ऍक्शनचा भरणा म्हणजे हा चित्रपट आहे.. हा चित्रपट येत्या 24 एप्रिलला नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे.' असे रणदीपने या चित्रपटाचे पोस्टर शेअर करताना म्हटले आहे. जगभरातील कानाकोपऱ्यातील प्रेक्षकांना हा चित्रपट पाहता येणार आहे. तसेच चित्रपटाचे बरेचसे चित्रीकरणही भारतात झाले आहे. अमेरिकन आणि भारतीय सैनिकांवर हा चित्रपट आधारित आहे. रणदीप भारतीय तर हे क्रिस अमेरिकन सैनिकाची भूमिका या चित्रपटात साकारताना दिसणार आहे.

20 years after I thought I’ll make a showreel to work over there. It finally happened. So grateful to most amazing crew and cast. It is a dose of Extra Action & emotion! #Extraction starts streaming on April 24 @netflix #SamHargrave @Russo_Brothers @chrishemsworth @NetflixFilm pic.twitter.com/zQ3U7c2DN7

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) March 31, 2020