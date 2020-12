रणबीर-आलियाचा रणथंबोरमध्ये होणार साखरपुडा? रणधीर कपूर यांनी सांगितलं व्हायरल बातमीमागचं सत्य

मुंबई- बॉलीवूडमध्ये कधी काय होईल सांगता येत नाही. कधी कोणाच्या लग्नाची बातमी येईल तर कधी कोणी गोड बातमी देईल. अशीच काहीशी चर्चा होतेय ती रणबीर कपूर आणि आलिया भट्टच्या बाबतीत. मंगळवारी मुंबईमध्ये एकंच चर्चा सुरु झाली ती म्हणजे रणबीर कपूर त्याची आई आणि अभिनेत्री नीतू कपूर आणि गर्लफ्रेंड आलिया भट्टसोबत रणथंबोरसाठी रवाना झाला. ते आता नवीन वर्षात साखरपुडा करुनंच परत येतील. मात्र ही व्हायरल बातमी जास्त पसरण्याच्या आधी रणबीरचे काका रणधीर कपूर यांनी यामागचं सत्य सांगत या बातमीला पूर्णविराम लावला आहे. बिग बॉस ड्रामा: राखी सावंतने फाडले राहुलचे कपडे, 'हेच जर महिलेच्या बाबतीत ...' अली गोनीचा सवाल रणधीर कपूर यांनी सांगितलं की रणबीर आणि आलिया केवळ नवीन वर्षाचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी गेले आहेत. त्या दोघांच्या साखरपुड्याच्या व्हायरल बातमीत काहीही सत्य नाही. मंगळवारी रणबीर, आलिया आणि नीतू कपूर यांना एकत्र एअरपोर्टवर पाहिलं गेलं. यावेळी तीघेही रणथंबोरच्या एका हॉटेलमध्ये थांबले असल्याचं कळतंय. नवीन वर्षाचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी काहीजण गोवा आणि मालदीव जात आहेत तर दुसरीकडे रणबीरने आलियासोबत राजस्थानला जाणं पसंत केलं आहे. त्यामुळे इंडस्ट्रीमधील अनेकांना संशय आला. याचदरम्यान कोणीतरी चर्चा सुरु केली की रणबीर आणि आलिया रणथंबोरमध्ये साखरपुडा करणार आहेत. याआधीच रणबीर एका मुलाखतीत बोलला देखील आहे की कोरोनाचं संकट नसतं तर त्याने लग्न केलं असतं. या सगळ्या गोष्टीवर रणबीरचे काका रणधीर कपूर यांनी या सगळ्या गोष्टी निराधार ठरवल्या आहेत. खास गोष्ट अशी की रणबीरचे वडिल ऋषी कपूर यांनी आत्तापर्यंत त्यांचा मोठा भाऊ रणधीरची कोणतीही गोष्ट टाळली नव्हती. त्यांनी त्यांच्या करिअरचे अनेक मोठे निर्णय देखील त्यांनी रणधीर यांना विचारुन घेतले होते. तेव्हा असं म्हटलं जातंय की रणबीरचं लग्न आता रणधीर यांच्या मर्जीनेच जेव्हा व्हायचं असेल तेव्हा होईल. ते म्हणाले ''जर रणबीर आणि आलियाचा साखरपुडा होत असला असता तर त्या सोहळ्यात कुटुंबातील इतर सदस्य देखील समाविष्ट झाले असते मात्र असं काहीही नाहिये.'' या सगळ्या गोष्टी यासाठी आणखी हवा मिळाली ती म्हणजे बॉलीवूडची नंबर वन जोडी रणवीर सिंह आणि दीपिका पदूकोण देखील सुट्टी एन्जॉय करण्यासाठी रणथंबोरला पोहोचले आहेत. नीतू सिंह यांनी त्यांच्या सोशल मिडियावरुन एक फोटो पोस्ट केला होता ज्यामध्ये त्यांच्यासोबत रणबीर आणि रणवीर असे दोघेही दिसून येत आहेत. randhir kapoor reveals the truth of ranbir kapoor and alia bhatt getting engaged on ranthambore

