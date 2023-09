By

Anagha Bhagare News: मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय रंग माझा वेगळा या मालिकेत खलानयिकेची भुमिका साकारुन घरघरात लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री अनघा भगरे ही सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते.

अनघा भगरेने रंग माझा वेगळा या मालिकेत श्वेताची भुमिका साकरली होती. अनघा ही सोशल मीडियावर खुप सक्रिय असते. ती नेहमी तिच्या बोल्ड लूकमुळे चर्चेत येते. दरम्यान, आज गणेशोत्सवानिमित्त अनघाने चाहत्यांसोबत एक खास गूडन्यूज शेयर केली आहे.

अनघा आता नव्या व्यावसाय क्षेत्रात पाऊल ठेवत आहे. सोशल मीडियावर काही फोटो शेयर करत तिने याबाबत माहिती दिली. आता अनघा लवकरच स्वत:च एक हॉटेल सुरु करत आहे. गणरायाच्या आगमानानिमित्त तिने ही खास घोषणा केली आहे.

ती सुरु करत असलेल्या या हॉटेलचं नाव आहे 'वदनी कवळ' . या हॉटेलात लोकांना परिपूर्ण थाळीचा आस्वाद मिळणार आहे. तिथे शुद्ध, सात्विक आणि रुचकर जेवण मिळेल असंही तिने सांगितलयं.

फोटो शेयर करत अनघा कॅप्शनमध्ये लिहिते की,

" वक्रतुण्ड महाकाय

सूर्यकोटि समप्रभ ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव

सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

असं म्हणतात कुठल्याही कार्याची सुरूवात बाप्पाच्या नावाने करतात. त्यात बाप्पाच्या आगमनाचा दिवस असेल याहुन मंगल दिवस नाही.

गेले काही दिवस एकच प्रश्न विचारला जातोए , “आता पुढे काय?”

तर यापुढे पुणेकरांच्या ह्रदयात थोड़ी जागा निर्माण करायचं ठरवलयं!

मी आणि माझा भाऊ घेऊन येतोए “वदनी कवळ” परिपूर्ण थाळीचा आस्वाद. शुद्ध, सात्विक आणि रुचकर जेवण.

In the heart of Pune, Deccan.

लवकरच येतयं तुमच्या भेटीला.

खूप धाडस करुन हे पाऊल उचलते आहे. अभिनेत्री म्हणून खूप प्रेम मिळालं आता उद्योजिका म्हणून तुमच्या सहकार्याची, प्रेमाची आणि आशिर्वादाची गरज आहे.

।।गणपती बाप्पा मोरया।।"

अनघाची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेटकरी अनघाला शुभेच्छा देत आहे. या हॉटेलचं उद्धाटन कधी करणार असा सवालही तिला चाहते विचारत आहे.

अनघा भगरे बद्दल सांगायचं झालं तर ती प्रसिद्ध ज्योतिषी अतुलशास्त्री भगरे गुरुजींची लेक आहे. तिला लहानपणापासूनच मॉडलिंगची आवड होती. तिने बऱ्याच नाटकांमध्ये काम केलं आहे. त्याचबरोबर तिने अभिनेते महेश कोठारे यांच्यासोबतही काम केले आहे.