भिंतीवर इरफान खानचं भलं मोठं चित्र रेखाटणारा हा चित्रकार आहे तरी कोण?

मुंबई- सोशल मिडीयावर नुकताच इरफान खानचा रस्त्यावर साकारलेल्या एका भल्या मोठ्या चित्राचा फोटो व्हायरल होतोय. मुंबईतील बांद्रा पश्चिम येथे वारोडा रोडवरिल एका अरुंद रस्च्याच्या कडेला असलेल्या दोन मजली घराच्या भिंतीवर दिवंगत अभिनेता इरफान खासचं हे सुंदर चित्र रेखाटलेलं दिसत आहे. हे केवळ एक चित्रंच नाही तर ४२ वर्षीय चित्रकार रंजीत दहिया यांनी दिग्गज अभिनेता इरफान खानला खासकरुन वाहिलेली श्रद्धांजली आहे. हे ही वाचा: मस्तीखोर इरफानने जेव्हा थंडगार पाण्यात मारलेली उडी, मुलगा बबिलने शेअर केला व्हिडिओ आपल्या उत्तम अभिनयासाठी प्रसिद्ध असलेल्या इरफान खानने कमी वयात जगाचा निरोप घेतला. त्याच्या निधनाने कलाकारांसोबतंच त्याच्या चाहत्यांनाही धक्का बसलाय. इरफानचं असं मनाला चटका लावून जाणं त्याचे चाहते असलेल्या रंजीत दहिया यांना देखील दुःख देऊन गेलं. मात्र व्यवसायाने एक भित्तीचित्रकार असलेल्या रंजीत यांनी इरफानचा चेहरा भिंतीवर रेखाटून त्याला त्यांच्या कलेच्या अंदाजातंच श्रद्धांजली वाहण्याचं ठरवलं. एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत रंजीत म्हणाले, 'मी इरफानच्या अभिनयाचा खूप मोठा चाहता आहे. जेव्हा मी त्याच्या निधनाची बातमी ऐकली तेव्हा मला फार दुःख झालं. म्हणून मला इरफानच्या चाहत्यांसाठी काहीतरी करायचं होतं. माझी अशी इच्छा होती की इरफानच्या चाहत्यांना त्याच्या फोटोसमोर उभं राहून फोटो काढण्याची संधी मिळावी. हेच कारण आहे की मी श्रद्धांजली वाहण्यासाठी त्याचं हे चित्र काढण्याचं ठरवलं.' हे चित्र काढण्यासाठी त्यांना १८ हजार ते २० हजार पर्यंतचा खर्च आला आहे. ते सांगतात की, ब-याचवेळा मीच माझ्या स्वतःच्या पैशांनी चित्र काढतो. जर कोणी मला स्पॉन्सर केलं तर माझी काहीच हरकत नसते पण मग त्यांच्या काही अटी असतात जे चित्र काढताना माझ्या तत्वात बसत नाहीत. इरफानचं हे भित्तीचित्र येणा-या जाणा-या सगळ्यांच लक्ष वेधून घेत आहे. रंजीत दहिया यांनी इरफानचं हे चित्र ज्या भागातील भिंतीवर रेखाटलं आहे त्याच्या काही अंतरावरंच साजन फर्नांडिस राहतात. हे तेच साजन फर्नांडिस ज्यांच्यावरुन इरफानचा 'लंच बॉक्स' हा सिनेमा प्रेरित होता आणि स्वतः इरफानने या सिनेमात साजन फर्नांडिस यांची मुख्य भूमिका साकारली होती. विशेष म्हणजे २०१२ मध्ये बांद्रा येथील याच भागात 'लंच बॉक्स'च्या शूटींग दरम्यान रंजीत यांना इरफानला जवळून पाहण्याची संधी मिळाली होती. त्या आठवणी अजुनही त्यांच्या मनात आहेत. 'त्यांना शूटींग दरम्यान मी डिस्टर्ब नाही केलं पण त्यांना समोर पाहून मला खूपंच आनंद झाला होता असं रंजीत यांनी सांगितलं. ' बॉलीवूड आर्ट प्रोजेक्ट' अंतर्गत मुंबईतील वेगवेगळ्या भागात २०१२ सालापासून बॉलीवूडच्या अनेक दिग्गज कलाकारांची चित्र रंजीत दहिया यांनी रेखाटली आहेत. यामध्ये आत्तापर्यंत दिलीप कुमार, मधुबाला, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, श्रीदेवी, स्मिता पाटील, राज कपूर सारख्या अनेक दिग्गज कलाकारांच्या भित्तीचित्रांचा समावेश आहे. ranjit dahiya pays tribute to irrfan khan by making his huge fresco in mumbai street

Web Title: ranjit dahiya pays tribute to irrfan khan by making his huge fresco in mumbai street