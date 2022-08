रणवीर सिंगच्या अडचणीत वाढ.. न्यूड फोटोशूट प्रकरणी मुंबई पोलिसांची नोटीस..

Ranveer Singh Nude Photoshoot : बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग (Ranveer Singh) चे न्यूड फोटोशूट प्रकरण अद्याप संपलेले नाही. रणवीरच्या या कृतीला झालेला विरोध, ठिकठिकाणी पोलिसात झालेली तक्रार यामुळे हे प्रकरण अधिक तापले होते. मध्यंतरी काही दिवस हे प्रकरण शांत झाले. पण आता थेट पोलिसांनी रणवीरच्या घरी भेट दिली आहे. त्यामुळे रणवीरच्या अडचणीत अधिकच वाढ झाली आहे. (Ranveer Singh served notice by Mumbai Police over nude photoshoot controversy; actor to appear before cops on August 22)

काही दिवसांपूर्वी अभिनेता रणवीर सिंग याने न्यूड फोटो शूट करून ते सोशल मिडियावर शेयर केले होते. एक मॅगजझिनसाठी त्याने हे फोटोशूट केले होते. परंतु त्यांच्या कृत्याला काही संघटनांनी सडकून विरोध केला. त्याला सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल केले गेले. यानंतर अनेक शहरांमध्ये त्याच्याविरोधात तक्रारी दाखल झाल्या. त्याच्या विरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका (Petition) दाखल करण्यात आली आहे. काहींनी मोर्चे काढले तर काहींनी त्याचा निषेध केला. पण हे प्रकरण थेट त्याच्या दाराशी आलेलं आहे.

करण या प्रकरणात आता मुंबई पोलिसांनी लक्ष घातले आहे. राज्यभरात ४ रणवीर विरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने मुंबई पोलिसांनी रणवीरला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटिस बजावली आहे. त्याने २२ ऑगस्ट पर्यंत पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी यावे असे या नोटीशीत म्हंटले आहे. ही नोटिस घेऊन मुंबई पोलिस स्वतः रणवीरच्या घरी गेली होती. परंतु रणवीर तेव्हा घरी नव्हता. किंबहुना रणवीर सहकुटुंब बाहेर गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यामुळे पोलिस काही दिवसांनी पुन्हा त्याच्या घरी भेट देणार असल्याचेही समजते. परंतु रणवीरला आता चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात हजर राहावे लागणार हे मात्र नक्की.