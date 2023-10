By

The Girlfriend First Look: साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ही नेहमी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. सध्या रश्मिका तिच्या अ‍ॅनिमल या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटातून रणबीर कपुरसोबत पहिल्यांदाच स्क्रिन शेयर करताना दिसणार आहे.

तर आता तिच्या दुसऱ्या आगमी सिनेमाची घोषणा झाली आहे. रश्मिका एका नव्या प्रेमकथेतून चाहत्याच्या भेटीला येणार आहे. तिच्या आगमी सिनेमाचे नाव आहे 'द गर्लफ्रेंड'.

आज या चित्रपटाच्या टायटल आणि फर्स्ट लूक व्हिडिओ रिलिज करण्यात आला आहे. या चित्रपटाच्या व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. या चित्रपटात रश्मिका एका वेगळ्या आणि थरारक भूमिकेत दिसेल अशी चर्चा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सुरु झाली आहे. या चित्रपटात रश्मिका मुख्य भूमिकेत आहे. यात व्हिडिओत ती गुलाबी रंगाचा सलवार सूट घालून पाण्यात डुबकी मारताना दिसत आहे.

रश्मिकाने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर फर्स्ट लुक शेअर करताना लिहिले की, “जग हे महान प्रेमकथांनी भरलेलं आहे. पण काही प्रेमकथा अशाही आहेत ज्या याआधी कधी ऐकल्या नाहीत आणि पाहिल्याही नाहीत. आणि ‘द गर्लफ्रेंड’ त्यापैकीच एक. #RM24.

‘द गर्लफ्रेंड’ हा सिनेमा राहुल रवींद्रन यांनी दिग्दर्शित केला असून त्याची निर्मीती अल्लू अरविंद यांच्या गीता आर्ट्सने केली आहे. चित्रपटाचा टीझर खूपच प्रभावी असल्याने आता तिच्या चाहत्यांना द गर्लफ्रेंडबद्दल जाणुन घेण्याची उत्सुकता लागली आहे. या चित्रपटाशी संबंधित उर्वरित स्टारकास्टबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

तर या सिनेमाच्या नावावरुन अनेकांना मराठी सिनेमा गर्लफ्रेंडची आठवण झाली आहे. उपेंद्र सिधयें दिग्दर्शित गर्लफ्रेंड या मराठी सिनेमात अमेय वाघ आणि सई ताम्हणकर मुख्य भुमिकेत होते. यात सईनं गर्लफ्रेंडची भुमिका अतिशय उत्तमरित्या साकारली होती. त्यातच आता रश्मिका देखील चाहत्यांना गर्लफ्रेंडच्या भुमिकेत दिसणार असल्याने चाहते उत्सुक आहेत.