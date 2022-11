By

Raveena Tandon:रवीना टंडन बॉलीवूडच्या त्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे,जी जवळपास सगळ्याच मुद्द्यांवर मोकळेपणाने बोलते आणि चुकीच्या गोष्टींविरोधात आवाज उठवते. रवीना टंडन नेहमीच समाजातील अडचणींवर देखील स्पष्ट विचार मांडताना दिसते. नुकताच रविनानं एक मोठा प्रश्न समोर आणला आहे तो म्हणजे मीडिया बॉलीवूड अभिनेते आणि अभिनेत्रींमध्ये भेदभाव करते. तिचं म्हणणं आहे की अभिनेत्रींना अभिनेत्यांपेक्षा मीडिया कमी प्राधान्य देते. अभिनेते मात्र नेहमी सुपरस्टारडमचा आनंद घेतात. (Raveena Tandon talks about inequality in the industry)

एका मुलाखतीत रवीना टंडनने बॉलीवूड अभिनेते आणि अभिनेत्रींसोबतच्या वागणुकीत भेदभाव केला जातो यावर आपले स्पष्ट विचार मांडले. ती म्हणाली,''मी मीडियाला अनेकदा विचारायची की तुम्ही अभिनेते आणि अभिनेत्रींमध्ये फरक का करता?. आमिर जेव्हा २ ते ३ वर्षांचा ब्रेक घेतो आणि एका मोठा सिनेमा घेऊन आपल्या भेटीस येतो तेव्हा तुम्ही त्याला आमिरचं कमबॅक असं संबोधत नाही''.

''तुम्ही असं नाही म्हणत की ९० च्या दशकातला सुपरस्टार आमिर खान आजही कम करत आहे. पण मी माधुरीच्या बाबतीत असं अनेकदा लिहिलेलं पाहिलं आहे की ९० च्या दशकातील अभिनेत्री आता अमुक सिनेमा करतेय..... ती सतत काम करताना दिसतेय,मग तु्म्ही तिच्याबाबतीत असं का संबोधता? मीडियानं कधी संजय दत्त,सलमान खानच्या बाबतीत असं का नाही म्हटलं? आपल्याला ही असमानतेची वागणूक देण्याची वृत्ती बदलायला हवी''.

एका व्हिडीओ कॉलच्या सत्रात रवीनासोबत अभिनेते पंकज त्रिपाठी देखील सामिल झाले होते. त्यांनी देखील ओटीटी संदर्भात बोलताना एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ओटीटीवर काम करण्यास वयाचं बंधन नाही,ना कोणत्या स्टारडमचं. इथे फक्त अभिनय महत्त्वाचा मानला जातो. ओटीटीवर कथाच हिरो आहे आणि तिला कसं प्रेझेंट केलंय ते महत्त्वाचं. इथं कमाईला देखील महत्त्व नाही. कोणी किती बिझनेस केला हे टेन्शन ओटीटीवर नसतं. तुमच्याकडे सिक्स पॅक आहेत की नाही याला काहीच महत्त्व नाही.

रविना पुढे म्हणाली,''ओटीटी बाबतीत हे खरं असलं तरी सिनेमातही हे फारसं महत्त्वाचं नाही. कोणीही ३० सेकंदाच्या वर सिक्स पॅक अॅब किंवा फिगर लक्षात ठेवत नाहीत.. प्रेक्षक एका ठराविक वेळेनंतर चांगल्या कथेचा शोध सिनेमात घेऊ लागतात. मला वाटतं की वय आणि फिगर ओटीटीवर खुपच दुय्यम मानल्या जातात. रवीनानं सांगितलं की ,पंकज त्रिपाठी स्वतःची प्रशंसा करण्यापासून कोसो दूर राहतात. आणि कोणी केली तरी ते फारच विनम्र असतात''.