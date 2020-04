'द कपिल शर्मा शो' लाईव्ह प्रेक्षकांशिवाय डिजीटलवर आणण्याची सुरु आहे तयारी?

मुंबई- देशभरात कोरोना व्हायरससोबत लढण्यासाठी अजुनही लॉकडाऊन सुरु आहे..ज्यामुळे टीव्ही मालिकांसह सिनेमांचे शूटही बंद आहेत..यामुळेच टीव्हीवर काही जुन्या कार्यक्रमांचं प्रक्षेपण करण्यात आलं आहे..याचदरम्यान आता बातमी येतेय ती 'द कपिल शर्मा शो बद्दल..' या शोची लोकप्रियता पाहता निर्मात्यांनी हा शो ऑनलाईन बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे.. हे ही वाचा: बहीण क्रितीने शेअर केल्यावर व्हायरल झाला नुपूर सॅननचा 'हा' व्हिडिओ एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, लाईव्ह प्रेक्षकांशिवाय कपिल हा शो होस्ट करण्याची शक्यता आहे..याबाबत बोलताना एका सुत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, का नाही? कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातलं असलं तरीही अमेरिकेतील प्रसिद्ध टॉक शो 'होस्ट्स ऑफ अमेरिका'च्या जीमी फॉलन जीमी किमेल आणि एलेन डिजेनर्स यांनी नो-ऑडियन्स हा फॉरमॅट वापरला..सोबतंच त्यांनी हा शो त्यांच्या घरातुनंच रेकॉर्ड केला..तेव्हा कदाचित कपिल शर्मा देखील ही कल्पना वापरु शकतो.. लॉकडाऊन दरम्यान कपिल पत्नी गिन्नी आणि त्याची चार महिन्यांची मुलगी अमायरासोबत वेळ घालवत आनंद घेतोय..नुकतंच एका इंग्रजी वृत्तपत्रासोबत बोलताना कपिलने सांगितलं होतं की, त्याच्या मुलीने त्याला आता ओळखायला सुरु केलं आहे..'मला दिवस कधी संपतो याची जाणीव देखील होत नाही..आता तिची माझ्यासोबत जरा जवळीक वाढली आहे..पहिले ती गिन्नीला बघुन हसायची मात्र काही दिवसांपासून ती मला ओळखायला लागली आहे आणि हसत देखील आहे..' कपिल सांगतो, 'आजकाल संपुर्ण दिवस हा मुलीसोबत खेळण्यात घालवतो, खातो आणि झोपतो बस्स..मोठ्या मुश्किलीने रुटीन बरोबर झालं होतं..आता आम्ही वेळेत झोपायला लागल्यापासून १० दिवसंच झाले होते पण पुन्हा रुटीन बदललं..आता मुलगी देखील मला दिवसभर बघून बोअर झाली आहे..तिला असं वाटतं की माझे वडिल काही कामंच करत नाहीत' ready to bring the kapil sharma show to digital without live audience

