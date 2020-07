कोरोनामुळे नाही तर 'या' खास कारणामुळे शाहरुखच्या 'मन्नत' बंगल्याला चढवलंय प्लास्टिक

मुंबई- शाहरुख खानच्या मन्नत बंगल्याचे फोटो गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरल होत आहेत. या फोटोंमध्ये शाहरुखच्या बंगल्याचा लूक बदललेला आहे. शाहरुखच्या बांद्रा येथील मन्नत बंगला म्हणजेच शाहरुखच्या राहत्या घराला वर पासून खालपर्यंत प्लास्टिकने कव्हर करण्यात आलंय. शाहरुखच्या बंगल्याचं हे प्लास्टिक रुप पाहून सोशल मिडियावर अनेक चर्चा होऊ लागल्या आहेत. अनेकांनी तर कोरोना व्हायरसपासून बचाव करण्यासाठी शाहरुखने असं केल्याचं म्हटलंय. मात्र कोरोनामुळे नाही तर एका खास कारणामुळे शाहरुखने हे प्लास्टिक लावलं आहे. जाणून घ्या काय आहे खरं कारण.. हे ही वाचा: अभिनेता देवदत्त नागेचं 'ग्रीन वर्कआऊट' पाहिलंत का? शाहरुख खानचं बांद्रा येथील घर सफेद प्लास्टिकने झाकलेलं आहे ज्याचे फोटो सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. म्हणणारे म्हणतात की कोरोना हवेतून पसरतो, यासाठी शाहरुखने सुरक्षेचा उपाय म्हणून त्याच्या घराला प्लास्टिकने कव्हर केलं आहे. शाहरुखने त्याचा हा बंगला २०११ मध्ये खरेदी केला होता. तेव्हा याची किंमत १३ कोटींपेक्षा जास्त होती. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार आता या बंगल्याची किंंमत २०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. मन्नतच्या आसपास देखील अनेक सेलिब्रिटींची घरं आहेत. शाहरुखचा हा किंमती बंगला प्लास्टिकने कव्हर करण्याचं कारण आहे पावसाळा. शाहरुखच्या एका जवळच्या व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार मन्नतला मान्सुनमुळे पूर्णपणे झाकण्यात आलं आहे. मात्र हे असे पहिल्यांदा होत नाहीये. तर दरवर्षी शाहरुख मान्सुनच्या काळात हे करतो. असं म्हटलं जातं की समुद्राच्या किना-याजवळ घर असल्या कारणाने या घरांवर आर्द्रतेचा परिणाम जास्त होतो. समुद्राच्या दमट वातावरणामुळे घरातील इलक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि अन्य गोष्टी खराब होण्याचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे सुरक्षेचा उपाय म्हणून दरवर्षी पावसाळा आला की हे प्लास्टिक कव्हर चढवलं जातं. reason behind shah rukh khan mannat covered with plastic shields pictures has gone viral



Web Title: reason behind shah rukh khan mannat covered with plastic shields pictures has gone viral