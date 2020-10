'तुम्ही पंतप्रधान न झाल्याची किंमत देश अजूनही मोजतोय' 

मुंबई - देशाच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात अनेकांचे योगदान आहे. त्यासाठी हजारों क्रांतीकारकांनी प्राणाची बाजी लावून भारताला पारतंत्र्यातून मुक्त केले. अद्यापही काही नेत्यांचे नाव, त्यांचे नेतृत्व, कर्तृत्वावरुन वाद होताना दिसतो. विशेषत एखाद्या नेत्याच्या जयंती, पुण्यतिथीत्या निमित्ताने संबंधित त्या नेतृत्वाच्या व्यक्तिमत्वावरुन चर्चा सुरु होते.

सोशल मीडियावर सतत अॅक्टिव्ह असणा-या अभिनेत्री कंगणा राणावतला वाद ओढून घेण्याची आता सवय झाली आहे. ती तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे कायम वादाच्या भोव-यात अडकलेली दिसून येते. तिने शनिवारी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने केलेलं व्टिट हे सर्वांच्या टीकेचा विषय ठरला आहे. सोशल मीडियावर ते व्हायरल होताच त्यावरुन मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगताना दिसत आहे. कंगणाने एक त्यावेळच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करणारे विधान केलं आहे. त्यावरुन तिने पुन्हा एकदा सर्वांची नाराजी ओढून घेतली आहे.

He sacrificed his most deserving and elected position as the First Prime Minister of India just to please Gandhi because he felt Nehru spoke better English, #SardarVallabhbhaiPatel did not suffer but Nation suffered for decades,we must shamelessly snatch what is rightfully ours. pic.twitter.com/TGxcOlDB3K

