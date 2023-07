Rekha Love : तुमच्या आयुष्यातील सगळ्यात प्रेमळ व्यक्ती कोण? 'मी त्यांना नेहमीच...'

By

Veteran actress rekha talked about love said once : रेखाजी यांच्याविषयी चाहत्यांना नेहमीच कुतूहल राहिलं आहे. बॉलीवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि चर्चेत राहणाऱ्या सेलिब्रेटींमध्ये रेखाजींचे नाव घ्यावे लागेल. गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ बॉलीवूडमध्ये कार्यरत असणाऱ्या रेखाजींचा प्रवास खूपच प्रेरणादायी आहे. दाक्षिणात्य चित्रपटांपासून सुरुवात करणाऱ्या रेखाजींना बॉलीवूडमध्ये कित्येक वेगवेगळ्या प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं होतं.

रेखाजींचे नाव बॉलीवूडमधील कित्येक अभिनेत्यांसोबत नाव जोडले गेले. त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य देखील एका वादळासारखे होते. त्याविषयी जाणून घेण्यात चाहत्यांना मोठा रस असतो. आता रेखाजींनी एका मुलाखतीमध्ये त्यांच्या आयुष्यातील काही प्रसंगाविषयी भाष्य केले आहे. मुलाखतकर्त्यांनं त्यांना त्यांच्या लेखी प्रेम आणि त्यांच्या आयुष्यातील प्रेमाचे स्थान याविषयी प्रश्न विचारला होता.

रेखाजींनी वयाची सत्तरी ओलांडली असली तरी त्यांचे दिसणे हा नेहमीच चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय राहिला आहे. नुकताच प्रसिद्ध अशा व्होग नावाच्या मासिकावर त्यांचा फोटोही छापून आला आहे. त्यामुळे रेखाजींच्या नावाची चर्चा सुरु झाली आहे. रेखाजी या काही रियॅलिटी शोमध्ये देखील दिसतात. त्यावेळी त्यांचे बोलणे आणि नवोदितांना मार्गदर्शन करणे अनेकांच्या चर्चेचा विषय असतो. २०१४ नंतर रेखाजींनी एकही चित्रपट साईन केला नाही याविषयी त्यांनी सांगितले आहे.

मला नेहमीच प्रत्येक गोष्टीतील निवड जास्त महत्वाची वाटत आली आहे. तुम्हाला योग्य त्या वेळी योग्य ती निवड करता यायला हवी. असे मला वाटते. करिअरच्या बाबत हे जास्त लागू होते. तुम्ही कोणत्या चित्रपटाची निवड करता, त्याचा विषय काय आहे, सहकलाकार कोण आहेत या गोष्टी कलाकारांनी लक्षात घेण्याची गरज असते. ती निवड चुकली की मग तुमची बाकीची गणितं देखील चुकत जातात. अशी प्रतिक्रिया रेखाजींनी दिली आहे.

मी स्वताला खूपच भाग्यवान समजते. कारण मला फार मोठमोठ्या व्यक्तींसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. त्यातून मला खूप काही शिकायला देखील मिळाले. यासगळ्यात मी देखील मला काय हवे आहे, कोणती गोष्ट माझ्यासाठी जास्त महत्वाची आहे याचा विचार करुन त्यादृष्टीनं निवड करत गेले. त्याचा मला फायदाच झाला. त्यानंतर रेखाजींना प्रेमावरुन एक प्रश्न विचारण्यात आला त्यानंतर त्यांनी दिलेलं उत्तर चर्चेत आलं आहे. आपल्याला आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी मिळतात असे नाही. प्रेम करत राहणं हे जास्त महत्वाचे. नातं तयार होतं ते जपलं पाहिजे. असे मला वाटते.

रेखा आणि अमिताभ यांच्याविषयी नेहमीच वेगवेगळ्या प्रकारे चर्चा होत असते. सत्तरीच्या काळात रेखाजी आणि अमिताभ यांच्या प्रेमप्रकरणाची चर्चा रंगली होती. इतक्या वर्षानंतर देखील त्या गोष्टीवरुन रेखाजींना विचारणा केली जाते. त्यांनी कित्येकवेळा वेगवेगळ्या माध्यमातून अमिताभ यांच्याप्रती त्यांच्या मनात असलेल्या प्रेमाविषयी बोलून दाखवले आहे.