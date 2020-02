ठरलं..अली फझल आणि रिचा चढ्ढा करणार एप्रिलमध्ये लग्न..

नेहमीच आपल्या अफेअर बद्दल खुलेपणाने बोलणारं बॉलीवूडचं हॉट कपल अली फझल आणि रिचा चढ्ढा लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहेत...मात्र हे लग्न कुठे आणि कशा पद्धतीने होणार याची सगळ्यांनाच उत्सुकता असेल तर वाचा कसा असेल त्यांचा वेडिंग प्लान... सूत्रांच्या महितीनुसार, या दोघांचा वेडिंग प्लान तयार आहे...सध्यातरी 15 एप्रिल या लग्न तारखेची जोरदार चर्चा आहे.. पहिले लखनऊमध्ये या दोघांचा विवाह होईल त्यानंतर दिल्लीमध्ये हिन्दू संकृती नुसार विधीवत लग्न पार पडेल..आणि मग मुंबईमध्ये मित्र मैत्रीणींसाठी रिसेप्शन असेल.. या सगळ्यात आणखी एक महत्वाची गोष्ट अशी की विधीवत लग्न करण्यासोबतंच हे दोघं कोर्ट मॅरेज देखील करणार आहेत..त्यासाठी दोघांनी बांद्रा कोर्टामध्ये लग्नाचा अर्ज देखील दाखल केलाय..या अर्जानुसार दोघांनाही तीन महिन्यांच्या आत लग्न करणं बंधनकारक असेल.. हे ही वाचा : निवडणूक आयोगाचा 'एक' निर्णय,अन राजकारण्यांच्या स्वप्नावर पाणी! अली आणि रिचा पहिल्यांदा 2012 मध्ये 'फुकरे' सिनेमाच्या सेटवर भेटले होते..तेव्हा पासून त्यांच्यामध्ये मैत्रीचं नातं आहे..

2015 मध्ये त्यांनी एकमेकाला डेट करायला सुरुवात केली आणि 2017 मध्ये त्यांनी आपलं अफेअर जगजाहीर केलं... richa chadha and ali fazal will do court marriage along with the wedding ceremony in April



Web Title: richa chadha and ali fazal will do court marriage along with the wedding ceremony in April