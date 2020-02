ऋषी कपूर पुन्हा रूग्णालयात दाखल; दिल्लीत झाला त्रास

दिल्ली : ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर काही दिवसांपूर्वीच आजारातून बरे होत ठणठणीत झाले होते. पण आता पुन्हा एकदा प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना दिल्लीतील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. एका कार्यक्रमासाठी ऋषी व नितू कपूर दिल्लीला गेले होते, तेथे त्रास झाल्याने त्यांना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मागील वर्षी सप्टेंबरमध्येच अमेरिकेतून कॅन्सरवर उपचार करून ऋषी कपूर भारतात परतले होते. जवळपास 1 वर्ष त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. पण दिल्लीत पुन्हा एकदा त्यांना त्रास झाल्याने उपचारांसाठी त्यांना तातडीने रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही माहिती कळताच रणबीर कपूर व आलिया भट दोघंही दिल्लीला पोहोचले आहेत. आलियाचं सध्या 'गंगूबाई काठियावाडी' चित्रपटाचे शूटींग सुरू आहे, ते थांबवून तिने दिल्ली गाठली. ऋषी यांचा भाच्चा - बहिणीचा मुलगा अरमान जैन याच्या लग्नाची तयारी सध्या सुरू आहे. त्याच्या मेहंदीच्या कार्यक्रमातही ऋषी-नितू आले नव्हते. तर या कार्यक्रमात आलिया-रणबीर डान्स करणार होते, पण ऋषी कपूर यांची प्रकृती ढासळल्याने ते दोघेही दिल्लीला रवाना झाले आहेत. प्रकृती सुधारल्यानंतर ऋषी कपूर लगेचच 'द इंटर्न' या चित्रटाचे शूटींग सुरू करतील.

