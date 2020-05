ऋषी कपूर यांच्या निधनाच्या धक्क्यातून अजुनही सावरले नाहीत अमिताभ, वाचा काय म्हणाले..

मुंबई- बॉलीवूडचे दिग्गज अभिनेते ऋषी कपूर यांनी गुरुवार ३० एप्रिल रोजी अखेरचा श्वास घेतला. ऋषी कपूर अनेक काळापासून कॅन्सरशी लढा देत होते. ऋषी यांच्या निधनाने त्यांचे सगळ्यात जवळचे मित्र अमिताभ बच्चन अजुनही धक्क्यातून सावरले नाहीत. अमिताभ बच्चन यांनी ऋषी कपूर यांच्या आठवणीत एक भावूक पोस्ट लिहिली आहे. हॅप्पी बर्थडे अनुष्का: जेव्हा या गोष्टीमुळे अनुष्कासमोर विराट थेट रडायलाच लागला.. अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये लिहीलंय, ''एकदा राज कपूर यांनी मला त्यांच्या घरी बोलावलं होतं. तेव्हा मी तिथे पहिल्यांदा एक तरुण, उत्साही आणि खोडी करणा-या चिंटूला पाहिलं होतं. मी त्यांना ब-याचवेळा आर.के स्टुडिओमध्ये पाहायचो जिथे तो त्याच्या 'बॉबी' या सिनेमाचा तयारी करत असायचा. तो एक असा तरुण कलाकार होता ज्याला सगळं जाणून घेण्याची आणि शिकण्याची आवड होती. अमिताभ पुढे लिहितात, ''तो नेहमीच आत्मविश्वासाने जगायचा. त्याची चाल मला दिग्गज पृथ्वीराज यांची आठवण करुन द्यायची. त्याच्या सुरुवातीच्या सिनेमांमध्ये मी त्याच्या चालीवर लक्ष ठेवून असायचो. त्याची चालण्याची ती खास पद्धत, हे कोणा दुस-याकडून होऊ शकत नव्हतं. मी ऋषी कपूर यांच्यासोबत अनेक सिनेमांमध्ये काम केलंय. जेव्हा तो त्याच्या सीन्स मधील डायलॉग्सच्या ओळी बोलायचा तेव्हा तुम्ही त्याच्या सगळ्या ओळींवर विश्वास ठेऊ शकत होतात. त्याचा दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. तो दिग्गज होता यात काही शंकाच नाही. बॉलीवूडमध्ये त्याच्यापेक्षा उत्तम गाण्यांच लीपसींक कोणीच करु शकत नव्हतं.'' अमिताभ त्यांच्या आठवणीत लिहीतात, ''केवळ सेटवरंच नाही कोणताही कार्यक्रम असो कठीणातल्या कठीण काळातही तो हसवण्याची संधी सोडायचा नाही.'' अमिताभ पुढे लिहितात की, ''त्याच्या आजाराचं निदान झालं तेव्हा कितीही गंभीर परिस्थीती असली तरी तो नेहमीच म्हणायचा लवकर भेटू. हॉस्पिटलमध्ये केवळ रुटीन चेकअप आहे. आपण लवकरंच भेटू.'' अमिताभ पुढे खुलासा करतात की, ते कधीच ऋषी कपूर यांना हॉस्पिटलमध्ये भेटण्याासाठी गेले नाहीत. ''आयुष्याचा प्रत्येक क्षण आनंदात घालवणं हे त्याच्या रक्तातंच होतं. आणि ते त्याला दिग्गज राज कपूर यांच्याकडून मिळालं होतं. मी त्याला भेटायला कधीच हॉस्पिटलमध्ये गेलो नाही. मी त्याच्या हस-या चेह-यावर कधीच उदासपणा बघू शकत नव्हतो. मात्र मी हे निश्चित स्वरुपात सांगू शकतो की जेव्हा तो आपल्या सगळ्यांना सोडून गेला असेल तेव्हा त्याच्या चेह-यावर नक्कीच हास्य असेल.'' rishi kapoor death amitabh bachchan explains why he never meet in hospital

Web Title: rishi kapoor death amitabh bachchan explains why he never meet in hospital