Lockdown: रोहित शेट्टीचा पुढाकार, कामगारांना केली ५१ लाखांची मदत

मुंबई- कोरोनामुळे संपूर्ण देशात संकट निर्माण झालं आहे..कोरोनाच्या संसर्गामुळे अनेक लोकांना त्यांचा जीव गमवावा लागला आहे...कोरोनाच्या संसर्गाची ही साखळी तोडण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी २१ दिवस देश लॉकडाऊन केला आहे...यात सगळ्यात जास्त संकट आलंय ते दिवसाच्या कमाईवर संसार चालवणा-या कामगारांवर...या कामगारांसाठी आणि गरजुंसाठी अनेक कलाकारांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे..

कोरोनामुळे कलाक्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध कामगारांच्या समोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. यासाठी मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार पुढे आले आहेत. या पडद्यामागील कलाकारांमध्ये मेकअप आर्टिस्ट, हेअर स्टाईल, स्पॉटबॉय आदींचा समावेश येतो. मराठी कलाकारांसोबत आता हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारही या पडद्यामागील कलाकारांच्या मदतीसाठी पुढे येत आहेत. नुकताच अभिनेता सलमान खानने 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज' (FWICE) या संस्थेद्वारे २५००० हजार कामगारांना आर्थिक मदत केली आहे.

Thank U #RohitShetty for your generosity towards the #DailyWage workers of our entertainment industry. Ur massive contribution of ₹51 lakhs towards @fwice_mum in such times of crisis is really inspiring.#FWICEFightsCorona #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/KCgYcpbtfd

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) March 31, 2020