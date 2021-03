आ..रा..रा..रा, रामचरणचा खतरनाक अंदाज; RRR चा फर्स्ट लूक व्हायरल 

मुंबई - बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षेत अशा आरआरआरचा फ़र्स्ट लूक आता प्रसिध्द झाला आहे. त्याला सोशल मीडियातून मोठ्या प्रमाणावर प्रसिध्दी मिळाली आहे. रामचरण एका अनोख्या अंदाजात यावेळी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राजामौली यांच्या या चित्रपटाची चर्चा मनोरंजन विश्वात सुरु आहे. सध्या कोरोनामुळे मनोरंजन विश्वापुढे एक वेगळी समस्या उभी राहिली असताना दुसरीकडे अनेक बिग बजेट दाक्षिणात्य चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे. आरआरआर बद्दल प्रेक्षकांना कमालीची उत्सुकता आहे. त्याविषयी खूप काही बोलले आणि लिहिलं गेले आहे. त्यामुळे आता हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या रामचरणच्या आगळ्या वेगळ्या लुकला सर्वांची पसंती मिळताना दिसत आहे.

आरआरआर ही एक पिरिअड मुव्ही आहे. ज्यात ब्रिटिश हुकूमतचा कालखंड दाखविण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये दोन स्वतंत्रता सेनानी दाखविण्यात आले आहेत. त्यातील एकाचे नाव हे अल्लुरी सीता रामराजु तर दुस-याचे कोमाराम भीम असे आहे. आगामी कालखंडात ज्या बिग बजेट मुव्ही प्रदर्शित होणार आहेत त्यात आरआरआर चे नाव सर्वात पुढे आहे. केजीएफच्या दुस-या भागाची प्रेक्षक जेवढी वाट पाहत आहेत त्याबरोबरच आरआर चित्रपटाची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. या चित्रपटामध्ये रामचरण आणि ज्युनिअर एनटीआर यांच्या मुख्य भूमिका आहेत. तसेच अजय देवगण आणि आलिया भट्ट ही देखील या चित्रपटात दिसणार आहे.

Bravery, honour and integrity.

A man who defined it all!

It's my privilege to take on the role of #AlluriSitaRamaraju #RRR #RRRMovie @ssrajamouli @tarak9999 @ajaydevgn @aliaa08 @oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies pic.twitter.com/QLxv2HnACB

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) March 26, 2021