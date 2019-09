The Family Man : मनोज वाजपेयींच्या वेबसीरिजला संघाचा विरोध!

नवी दिल्ली : सध्या अमेझॉन प्राइमवरील 'दि फॅमिली मॅन' या वेबसीरिजला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'पांचजन्य' या नियतकालिकातून आक्षेप घेण्यात आला आहे.

या वेबसीरिजमध्ये अभिनेता मनोज वाजपेयी याच्या तोंडी काही आक्षेपार्ह संवाद असून, त्यांना कात्री लावणे गरजेचे असल्याचे मत पांचजन्यमधून मांडण्यात आला आहे.

The family Man is a typical liberal propaganda.

1. Someone ran to Syria to join ISIS coz 2002 happened.

2. Someone carried out a blast coz his 14 yr old brother was killed by Army for joining a peaceful protest in Kashmir (special mention of "no stone pelting")

— Happu Singh! (@AnubhaShukla7) September 22, 2019