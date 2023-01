Ruchira Jadhav: एण्ड ऑफ द जर्नी! बिग बॉस फेम रुचिरा जाधवनं पुन्हा दिले ब्रेकअपचे संकेत?

By

Rohit Shinde And Ruchira jadhav break up : 'बिग बॉस मराठी 4' मध्ये डॉ.रोहित शिंदे आणि अभिनेत्री रुचिरा जाधव हे रिअल लाईफ कपल सामिल झालं होतं. पण घरात अशा काही गोष्टी घडल्या ज्यामुळे घरातून बाहेर पडताना रुचिरा रोहितवर रागावल्याचं चित्र समोर आलं होतं. दोघांमध्ये गैरसमज झाले, प्रचंड दुरावा आला.. हे नाते पुन्हा सांधले जाईल असे वाटत असतानाच, एक मोठी धक्कादायक पोस्ट समोर आली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच सर्व सदस्य पुन्हा एकदा घरात आले होते. यावेळी रोहित आणि रुचिरा एकत्र आले. पण दोघांमध्ये असलेली दरी सुस्पष्ट दिसली, तरीही मेघा घाडगे आणि प्रसाद जवादे यांनी त्यांचे नाते जुळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी दोघांनी एकमेकांना खीर भरवली. त्यावेळी हे नाते पुन्हा जुळले असे अनेकांना वाटले. पण परिस्थिती अजून सुधारलेली नाही, असे तिच्या पोस्ट वरून दिसते.

या पोस्ट मध्ये ती म्हणाली आहे, ''एंड ऑफ द चाप्टर, एंड ऑफ द जर्नी, पण माझ्या आयुष्याचा इंटरव्हल पॉइंट. मला आज तुम्हा सर्वांशी एक गोष्ट शेअर करायची आहे, त्यातून तुम्हाला तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. मी इंडस्ट्रीत नसताना हा शो पाहायचे. फॉलो करायचे आणि स्वतः शोमध्ये जाण्याची कल्पना करायचे.

''माझा कॉलेजनंतर थिएटर, टीव्ही आणि नंतर सिनेमांचा प्रवास सुरूच आहे. अशातच मला २०२१ मध्ये बिग बॉससाठी विचारणा झाली होती. पण बहिणीच्या लग्नामुळे तेव्हा मला जमलं नाही आणि मला यंदा पुन्हा विचारण्यात आलं. पण तो ट्विस्ट होता, यंदाचा सर्वात मोठा ट्विस्ट. मी खूश होते, थोडी भीतीही होती, पण मला विश्वास होता. पण माझं वैयक्तिक आयुष्य टीव्हीवर उघड करणं माझ्यासाठी आव्हानात्मक होतं. हा शो माझ्यासाठी जवळचा होता. माणूस म्हणून आपण जसे असतो, तसे इथे दिसतो.''

''खूप गोष्टी ठरवल्या होत्या, पण तशा झाल्या नाहीत. या इंडस्ट्रीत प्रत्येक संधी महत्त्वाची असते, माझ्यासाठीही होती. प्रत्येक शोनंतर वेगळा संघर्ष असतो. मी जीव ओतून शोमध्ये खेळले. जी गोष्ट मला अ‍ॅडव्हान्टेज म्हणून मिळाली होती, तीच दुर्दैवाने माझ्यासाठी डिसअ‍ॅडव्हान्टेज ठरली. ती नॅचरल राहिली असती तरी मला चाललं असतं,” यातून रुचिराने रोहित विषयी सांगितलं आहे असं दिसतंय.''

“शो जिंकणे-हरणे हा मुद्दा नाही. मला मनासारखं खेळता न आल्याचा त्रास झाला. बदल फार जवळून पाहिलाय मी आणि त्या धक्क्यातून अजून सावरू शकलेले नाही. काही गोष्टी ठरवल्या होत्या, स्वप्न पाहिली होती आणि ती फक्त माझ्यासाठी नव्हती. शिवाय तुम्ही सगळे काय बोलता, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला कमवायला खूप वर्षे लागली आहेत,”

रुचिरा पुढे लिहिते, “मी ज्या भावनिक टप्प्यातून जात आहे, ते मी तुम्हाला शब्दांत सांगू शकत नाही. मी एकटीच लढतेय. तुम्हाला पूर्ण गोष्टी माहीत नाही, त्यामुळे मला समजून घ्या, असं मी तुम्हाला म्हणत नाही. महिला असल्याने, पब्लिक फिगर असल्याने आणि अभिनेत्री असल्याने खूप गोष्टी बोलायच्या टाळतेय. पण कधी कधी खूप गुदमरायला होतंय, इतकंच सांगेन. तुमच्या स्वप्नांचा आदर न करणाऱ्यांसाठी तुमचं आयुष्य घालवण्यापेक्षा स्वतःवर पुन्हा एकदा विश्वास ठेवा आणि तुमची स्वप्न जगा,” अशाप्रकारे रुचिराने नाव घेतलं नसलं तरी रोहित सोबतच्या नात्यावर रुचिरा बोलली आहे आणि दोघांचं ब्रेकअप झालंय असं दिसतंय.